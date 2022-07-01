В Бурятии на смену зною придут грозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидается усиление ветра и понижение температуры



Знойная погода в Бурятии отступит, а на смену жаре придут дожди и грозы. Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.



Так, по данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 2 июля, в Бурятии сохранится жаркая погода. По республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами локальные грозы, короткие дожди; по юго-западу грозы, ливни, возможен град. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +16,+21, местами +8,+13, днём +29,+34, по югу и центру сильная жара +35,+40, по Прибайкалью и при дожде по юго-западу +22,+27.



В воскресенье, 3 июля, уже немного похолодает. Погода будет облачной, ночью по южной половине, днём в большинстве районов дожди, грозы, местами сильные дожди. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +19,+24, местами +10,+15, днём +20,+25, местами +26,+31.



Новая неделя также начнётся с дождей. 4 июля в большинстве районов ожидаются дожди, грозы, местами ливни. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +15,+20, местами +8,+13, днём +21,+26, местами +13,+18.

