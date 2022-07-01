В Улан-Удэ работодатель задолжал сотрудникам 7 млн рублей по зарплате

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Виновнику назначили штраф в 100 тысяч рублей



Руководитель общества с ограниченной ответственностью в Улан-Удэ признан виновным в полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы.



В суде установлено, что с июня 2017 года по сентябрь 2020 года должностное лицо, нарушая права работников возглавляемой организации, не выплачивало заработную плату в полном объёме. Деньги направлялись на цели, не связанные с оплатой труда. Перед тремя работниками образовалась задолженность в сумме 7 млн рублей.



В ходе предварительного расследования долг частично погашен. Выплата оставшейся задолженности находится на контроле прокуратуры.



- Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 2 Советского района Улан-Удэ назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор не вступил в законную силу.

