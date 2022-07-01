Виновнику назначили штраф в 100 тысяч рублей
Руководитель общества с ограниченной ответственностью в Улан-Удэ признан виновным в полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы.
В суде установлено, что с июня 2017 года по сентябрь 2020 года должностное лицо, нарушая права работников возглавляемой организации, не выплачивало заработную плату в полном объёме. Деньги направлялись на цели, не связанные с оплатой труда. Перед тремя работниками образовалась задолженность в сумме 7 млн рублей.
В ходе предварительного расследования долг частично погашен. Выплата оставшейся задолженности находится на контроле прокуратуры.
- Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 2 Советского района Улан-Удэ назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор не вступил в законную силу.
В Улан-Удэ работодатель задолжал сотрудникам 7 млн рублей по зарплате
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