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В отдалённом посёлке Бурятии построят новое здание пожарного депо

В отдалённом посёлке Бурятии построят новое здание пожарного депо
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Нынешнее пожарное депо эксплуатируется более 40 лет

Новое пожарное депо построят в село Багдарин Баунтовского эвенкийского района. Распоряжение о выделении денежных средств республиканскому агентству ГО и ЧС для поставки и установки быстровозводимого здания депо подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Первый этап возведения здания начнётся уже в этом году, второй этап и сдача в эксплуатацию здания пожарного депо запланировано на начало 2023 года.

На сегодня пожарное депо села Багдарин ПЧ-14 дислоцируется в здании бывшего банно-прачечного комбината, здание эксплуатируется с 1982 года, то есть более 40 лет. В связи с его аварийным состоянием отсутствует возможность размещения в нем техники пожаротушения и работников части, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

- Условия размещения личного состава и пожарно-спасательной техники подразделений ГПС Республики Бурятия, являются одним из факторов, влияющих на готовность службы к тушению пожаров и успешному проведению аварийно-спасательных работ на территории Республики Бурятия, - отмечают в РА ГО и ЧС.
глава Бурятии

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