Нынешнее пожарное депо эксплуатируется более 40 лет
Новое пожарное депо построят в село Багдарин Баунтовского эвенкийского района. Распоряжение о выделении денежных средств республиканскому агентству ГО и ЧС для поставки и установки быстровозводимого здания депо подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Первый этап возведения здания начнётся уже в этом году, второй этап и сдача в эксплуатацию здания пожарного депо запланировано на начало 2023 года.
На сегодня пожарное депо села Багдарин ПЧ-14 дислоцируется в здании бывшего банно-прачечного комбината, здание эксплуатируется с 1982 года, то есть более 40 лет. В связи с его аварийным состоянием отсутствует возможность размещения в нем техники пожаротушения и работников части, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
- Условия размещения личного состава и пожарно-спасательной техники подразделений ГПС Республики Бурятия, являются одним из факторов, влияющих на готовность службы к тушению пожаров и успешному проведению аварийно-спасательных работ на территории Республики Бурятия, - отмечают в РА ГО и ЧС.
В отдалённом посёлке Бурятии построят новое здание пожарного депо
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он по ошибке получил более двухсот тысяч рублей
По легенде, больной прибыл из Монголии
Нынешнее пожарное депо эксплуатируется более 40 лет
Лесопожарная обстановка остаётся спокойной
Первый соревновательный день Сурхарбана прошёл на ипподроме Иволгинского дацана. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
Молодёжное мероприятие станет значимым событием этого года в ДФО
Праздник состоится в этнографическом музее
Ожидаются грозы кратковременными дождями
В столице Бурятии проведут мастер классы по ёхорным песням и танцам
Соревнования состоятся в Улан-Удэ
18 работ представят кинематографисты России
Также объявлен конкурс-дефиле этномоделей
Тренировки проходили в дальней морской зоне Тихого океана
Размах крыльев арт-объекта – более двух метров
Он состоится на площади перед театром