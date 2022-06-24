На Украине погиб военный фельдшер из Бурятии

С Дмитрием Смирновым простятся в Кяхте



В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии прапорщик Смирнов Дмитрий Евгеньевич. Ему было 35 лет.



Дмитрий Евгеньевич родился 25 ноября 1986 года в Кяхте в семье военнослужащих.



В первый класс пошёл в 1992 году в Пензе. В 1995-м семья вернулась в Кяхту, где глава семьи продолжил военную службу. Дмитрий окончил Кяхтинскую среднюю школу №4.



В 2003 году поступил в Кяхтинское медицинское училище по специальности «Лечебное дело», квалификация «Фельдшер».



- За период учёбы в школе и в училище Дмитрий показал себя только с положительной стороны, учился прилежно, был всегда вежлив, умел дружить, протягивал руку помощи тем, кто в этом нуждался. Преподавателя и сверстники запомнили его как доброго, уверенного в своих силах, целеустремленного человека с твёрдым духом. В училище Дмитрий принимал активное участие во всех проводимых мероприятиях. Здесь же он встретил свою будущую жену, - сообщается в группе «Кяхта-инфо».



Работал в поликлиническом отделении воинской части, а также фельдшером на скорой.



Срочную службу проходил с 2009 по 2010 годы в Амурской области.



В 2013 году подписал контракт на прохождение службы в качестве санитарного инструктора. Затем был переведён на должность «фельдшер дивизиона».



В 2018 году принимал участие в военной операции в Сирии в должности фельдшера. В 2019 году получил звание прапорщика.



Был неоднократно отмечен командованием благодарностями и грамотами, награждён медалью «За укрепление боевого содружества», медалью имени Пирогова «За истинное милосердие и заботу о людях».



Гвардии прапорщик Дмитрий Смирнов погиб при выполнении воинского долга.



У Дмитрия Евгеньевича остались родители, жена, двое детей, бабушка, брат.



Прощание состоится 26 июня в Кяхте.



