В 132-летнем музее в Бурятии впервые меняют окна

Впервые за 132 года существования Кяхтинского краеведческого музея меняют окна. Историческим моментом поделилась в своём телеграм-канале министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.
- Окна будут обновлены с сохранением архитектурного ансамбля, с хорошей теплоизоляцией. Все оконные рамы обязательно деревянные. Со старых мы бережно сняли старинные латунные ручки, уголки, щеколды, на них ещё сохранилась гравировка изготовителя «Ф.Н. и Н.А. Баташева». Все украшения мы отреставрируем и установим на новые окна, - уточнила глава минкультуры.
Всего на ремонт Кяхтинского краеведческого музея было выделено из федерального и республиканского бюджетов 11 млн 160 тысяч рублей. Помимо замены 137 окон, сделают косметический ремонт фасада и внутренних помещений.
Также здесь продолжают улучшать условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году были установлены специальные подъёмники на лестницах, а в этом году отремонтировали санитарную комнату. На это ушли 720 тысяч рублей. Из них 200 тысяч из гранта, выделенных «Обществом без барьеров».