В 132-летнем музее в Бурятии впервые меняют окна









Всего на ремонт Кяхтинского краеведческого музея было выделено из федерального и республиканского бюджетов 11 млн 160 тысяч рублей. Помимо замены 137 окон, сделают косметический ремонт фасада и внутренних помещений.



Также здесь продолжают улучшать условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году были установлены специальные подъёмники на лестницах, а в этом году отремонтировали санитарную комнату. На это ушли 720 тысяч рублей. Из них 200 тысяч из гранта, выделенных «Обществом без барьеров».



Впервые за 132 года существования Кяхтинского краеведческого музея меняют окна. Историческим моментом поделилась в своём телеграм-канале министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.- Окна будут обновлены с сохранением архитектурного ансамбля, с хорошей теплоизоляцией. Все оконные рамы обязательно деревянные. Со старых мы бережно сняли старинные латунные ручки, уголки, щеколды, на них ещё сохранилась гравировка изготовителя «Ф.Н. и Н.А. Баташева». Все украшения мы отреставрируем и установим на новые окна, - уточнила глава минкультуры.