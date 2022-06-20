Погибший в ходе спецоперации Николай Бальчинов вырос в Кяхте
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии младший сержант Бальчинов Николай Анатольевич. Ему было 33 года.
Николай Анатольевич родился 24 июля 1988 года в Германии, где проходил службу его отец-офицер. В 1992 году семья переехала в Кяхту. Николай учился в Кяхтинской общеобразовательной школе № 2.
- В годы обучения в школе характеризовался как ответственный и примерный ученик. Принимал активное участие в жизни своего класса и школы, занимался спортом, - сообщается в группе «Кяхта-инфо».
В 2005 году поступил в Кяхтинское медицинское училище по специальности «Правоведение». В 2007 году был призван в армию. Службу по призыву проходил в Красноярске, в должности наводчика артиллерийской пушки
В 2009 году в Кяхте устроился на стадион «Чемпион», работал спортивным тренером.
В 2016 году подписал контракт, служил в Кяхте.
За добросовестное несение службы Николай Анатольевич был неоднократно награждён грамотами с формулировкой «за отличную службу, личную дисциплинированность, исполнительность, успехи, достигнутые в боевой подготовке». В 2019 году награждён медалью «Стратегические командно-штабные учения Центр-2019», в 2021 году – медалью за участие в учебных действиях международного уровня «Селенга».
У Николая остались мама и две сестры.
Прощание состоится 21 июня в Кяхте.
В Бурятии простятся с погибшим на Украине младшим сержантом
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Погибший в ходе спецоперации Николай Бальчинов вырос в Кяхте
За границу поедут всего 7% опрошенных
Новое телешоу расскажет о достопримечательностях и локациях городов и регионов России, о которых знают только местные
Для осуждённых женщин провели очередной кулинарный мастер-класс
Певец повёл себя спокойно
На проблемной дороге старые деревянные мосты давно пришли в негодность
В республике запрещены прогулки в лесах
Виктор Урбаханов отправился в армию после окончания школы в 2020 году
Ожидается участие более 500 велосипедистов
Команда КВН «Дальневосточные ворота», успешно играющая в Первой лиге, была создана только в 2021 году
В дело вмешалась прокуратура
Днём +25, +30, местами +16, +21
Преступление произошло на территории частной производственной базы
У Светланы Митановой внушительный трудовой стаж – 42 года
Практически сорок лет Николай Володченков трудится на заповедных землях Большого Хамар-Дабана