В Бурятии простятся с погибшим на Украине младшим сержантом

Погибший в ходе спецоперации Николай Бальчинов вырос в Кяхте



В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии младший сержант Бальчинов Николай Анатольевич. Ему было 33 года.



Николай Анатольевич родился 24 июля 1988 года в Германии, где проходил службу его отец-офицер. В 1992 году семья переехала в Кяхту. Николай учился в Кяхтинской общеобразовательной школе № 2.



- В годы обучения в школе характеризовался как ответственный и примерный ученик. Принимал активное участие в жизни своего класса и школы, занимался спортом, - сообщается в группе «Кяхта-инфо».



В 2005 году поступил в Кяхтинское медицинское училище по специальности «Правоведение». В 2007 году был призван в армию. Службу по призыву проходил в Красноярске, в должности наводчика артиллерийской пушки



В 2009 году в Кяхте устроился на стадион «Чемпион», работал спортивным тренером.



В 2016 году подписал контракт, служил в Кяхте.



За добросовестное несение службы Николай Анатольевич был неоднократно награждён грамотами с формулировкой «за отличную службу, личную дисциплинированность, исполнительность, успехи, достигнутые в боевой подготовке». В 2019 году награждён медалью «Стратегические командно-штабные учения Центр-2019», в 2021 году – медалью за участие в учебных действиях международного уровня «Селенга».



У Николая остались мама и две сестры.



Прощание состоится 21 июня в Кяхте.



