На юге Байкала хотят построить современный глэмпинг

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Он будет расположен в Байкальске



На берегу озера Байкал, в Байкальске рассматривают возможность строительства современного глэмпинг-отеля. Это предусмотрено в рамках соглашения о сотрудничестве, которое 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали правительство Иркутской области и ООО «Под небом Байкал».



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона, документ предусматривает сотрудничество сторон в целях создания благоприятных условий для социально-экономического развития Иркутской области, в том числе по вопросам создания и развития туристической инфраструктуры на территории региона.



– В рамках подписанного сегодня соглашения компания планирует обустроить на берегу Байкала комфортный глэмпинг с объёмом инвестиций 118 млн рублей. Также это позволит создать около 40 рабочих мест, – уточнил генеральный директор ООО «Под небом Байкал» Антон Сержантов.

