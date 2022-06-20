Он будет расположен в Байкальске
На берегу озера Байкал, в Байкальске рассматривают возможность строительства современного глэмпинг-отеля. Это предусмотрено в рамках соглашения о сотрудничестве, которое 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали правительство Иркутской области и ООО «Под небом Байкал».
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона, документ предусматривает сотрудничество сторон в целях создания благоприятных условий для социально-экономического развития Иркутской области, в том числе по вопросам создания и развития туристической инфраструктуры на территории региона.
– В рамках подписанного сегодня соглашения компания планирует обустроить на берегу Байкала комфортный глэмпинг с объёмом инвестиций 118 млн рублей. Также это позволит создать около 40 рабочих мест, – уточнил генеральный директор ООО «Под небом Байкал» Антон Сержантов.
На юге Байкала хотят построить современный глэмпинг
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