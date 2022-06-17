«Сенсационное» животное появилось в Иркутской зоогалерее

Малышка Шанель осваивается на новом месте жительства
В Иркутской зоогалерее появился новый обитатель, ею стала чёрная пантера по кличке Шанель. Её уже можно увидеть в экспозиции. «Такой красоты Иркутск ещё не встречал», - признаются сотрудники зоопарка.
- Чёрная пантера, а точнее ягуар-меланист, прибыла в наш город ещё в мае, дальше был карантин, всё по правилам. Девочке послезавтра исполняется восемь месяцев, она ещё совсем подросток, - рассказывают в зоогалерее.
Шанель хорошо прошла период адаптации, сейчас с интересом изучает новую жилплощадь. «И, судя по настроению, ей всё нравится. Особенно любит валяться на спине в мягком сене и опилках, последствия чего тут же яркими пятнами выделяются на шикарной чёрной шкурке», - делятся наблюдениями сотрудники зоопарка.
Шанель родилась она в Калуге, в экопарке «Биосфера» у пары ягуаров Коко и Карата.
Появление чёрного ягуара в Иркутске в зоопарке назвали «настоящей сенсацией».
Приезжали волонтёры, отдыхающие на Байкале, семьи с детьми
Начальник колонии пожелал им больше никогда не возвращаться
Специалисты провели мониторинг качества воды
Общественный транспорт будет ходить до часа ночи
Малышка Шанель осваивается на новом месте жительства
Зампред правительства Бурятии поручил срочно наращивать темпы строительства пансионата
В честь Дня города четыре дня будет работать вся праздничная подсветка
Доржи Бадмацыренов более 20 лет посвятил государственной службе в сфере межнациональных отношений
Яркую программу видели зрители во многих городах страны
Он состоится в День города
В этот день основателю группы «Кино» исполнилось бы 60 лет
В республике сегодня до +34 градусов
В столице Бурятии откроется «Улан-Удэнский вернисаж»
Соревнования станут одним из событий фестиваля интеллекта и творчества
Запрет не тотальный, есть некоторые возможности ввоза животных