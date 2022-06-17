«Сенсационное» животное появилось в Иркутской зоогалерее









Шанель хорошо прошла период адаптации, сейчас с интересом изучает новую жилплощадь. «И, судя по настроению, ей всё нравится. Особенно любит валяться на спине в мягком сене и опилках, последствия чего тут же яркими пятнами выделяются на шикарной чёрной шкурке», - делятся наблюдениями сотрудники зоопарка.



Шанель родилась она в Калуге, в экопарке «Биосфера» у пары ягуаров Коко и Карата.



Появление чёрного ягуара в Иркутске в зоопарке назвали «настоящей сенсацией».



В Иркутской зоогалерее появился новый обитатель, ею стала чёрная пантера по кличке Шанель. Её уже можно увидеть в экспозиции. «Такой красоты Иркутск ещё не встречал», - признаются сотрудники зоопарка.- Чёрная пантера, а точнее ягуар-меланист, прибыла в наш город ещё в мае, дальше был карантин, всё по правилам. Девочке послезавтра исполняется восемь месяцев, она ещё совсем подросток, - рассказывают в зоогалерее.