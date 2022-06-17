Многодетные семьи Бурятии получат ещё 285 млн рублей

Республике выделен очередной транш на обеспечение выплат



На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок, будет дополнительно направлено 1,4 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.



Деньги поступят в девять регионов. Это республики Алтай, Бурятия, Хакасия, Кабардино-Балкарская Республика, Забайкальский, Красноярский и Ставропольский края, Новосибирская область, Чукотский автономный округ. Необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в этих регионах.



- Действительно, республике выделен очередной транш на обеспечение ежемесячной выплаты семьям, в которых родился третий и последующий ребёнок. На 2022 год общая сумма была предусмотрена в размере порядка 1,8 млрд рублей. С начала года мы израсходовали чуть более 1,5 млрд рублей. Сейчас региону направляют дополнительно свыше 285,6 млн рублей, - пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, ежемесячное пособие выплачивается семьям, нуждающимся в поддержке, пока ребёнку не исполнится три года. По состоянию на 1 июня 2022 года в республике его получают 13020 семей на 13920 детей. Размер выплаты равен региональному детскому прожиточному минимуму. В Бурятии он составляет 14086 рублей.

