Республике выделен очередной транш на обеспечение выплат
На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок, будет дополнительно направлено 1,4 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Деньги поступят в девять регионов. Это республики Алтай, Бурятия, Хакасия, Кабардино-Балкарская Республика, Забайкальский, Красноярский и Ставропольский края, Новосибирская область, Чукотский автономный округ. Необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в этих регионах.
- Действительно, республике выделен очередной транш на обеспечение ежемесячной выплаты семьям, в которых родился третий и последующий ребёнок. На 2022 год общая сумма была предусмотрена в размере порядка 1,8 млрд рублей. С начала года мы израсходовали чуть более 1,5 млрд рублей. Сейчас региону направляют дополнительно свыше 285,6 млн рублей, - пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.
Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, ежемесячное пособие выплачивается семьям, нуждающимся в поддержке, пока ребёнку не исполнится три года. По состоянию на 1 июня 2022 года в республике его получают 13020 семей на 13920 детей. Размер выплаты равен региональному детскому прожиточному минимуму. В Бурятии он составляет 14086 рублей.
Многодетные семьи Бурятии получат ещё 285 млн рублей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Республике выделен очередной транш на обеспечение выплат
В Хилокском районе юбилей отметила Валентина Кульгинская
Акция проходит по четвергам
Отопление в новостройках будет работать от газового топливе
Гран-при выиграла мастерица из села Кункур
Его подписали Иркутская область и корпорация «Туризм.РФ»
В Улан-Удэ завершается Байкальская ассамблея музеев Дальнего Востока
Печное отопление частного сектора заменят сетевым газоснабжением
Художники из Омска представили выставку современного искусства в Байкальске
Новые квартиры получат более 200 человек
Спортсмены Иркутской области завоевали две медали соревнований по настольному теннису
Детёныш пока не отходит от своей родительницы
После снижения класса пожарной опасности выдача разрешений возобновится
Там будут обустраивать ливневую канализацию
Непогода ожидается по всей республике