В Бурятии в школьную программу введут каратэ киокусинкай

Общество, Фото: минспорта Бурятии

Бурятия включится в проект «Киокусинкай в школу»



В школьную программу в Бурятии планируют ввести обучение каратэ киокусинкай.



15 июня возможность его внедрения в школы обсудили на совещании заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов, министр спорта Иван Козырев, врио министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков и руководитель проекта, трёхкратный чемпион мира по карате Хаид Мантаев, сообщили в пресс-службе минспорта республики.



- Киокусинкай – это один из стремительно развивающихся видов спорта в России, в том числе и у нас в республике. Этот проект – хорошая программа для физического и духовного развития наших детей. Сейчас мы оценим потенциал региональной федерации киокусинкай и будем внедрять в школы как дополнительное занятие уже с 1 сентября этого года, как это было и с известными проектами «Самбо в школу», «Шахматы в школу», - отметил Вячеслав Цыбикжапов.



Проект «Киокусинкай в школу» рассчитан на школьников младших классов. Занятия будут проходить как в рамках уроков физкультуры, так и во внеурочной деятельности.



- Инициатива внедрения проекта в «Киокусинкай в школу» в регионы ДФО принадлежит полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу. Именно он предложил расширить географию реализации проекта, видя положительные результаты реализации программы, которую мы начали два года назад, - добавил Хаид Мантаев.



Отметим, что в школах где нет материально-технической базы для занятий будут возведены быстровозводимые спортзалы. Там дети могут заниматься не только киокусинкай, но и другими видами спорта.



Этот проект уже реализуется в других регионах Дальнего Востока. А в каких общеобразовательных и спортивных школах республики он будет реализован, станет известно скоро.



Справка:



Каратэ киокусинкай – одна из самых трудных и жёстких разновидностей карате. Стиль был создан в противовес множеству бесконтактных школ и самому принципу «карате без контакта». Основатель — японец Масутацу Ояма.



Поединки проводятся практически без защитного снаряжения. Кроме протектора на пах для мужчин, а для женщин — на грудь, ничего не используется. Правилами запрещены удары в голову руками.



Технический арсенал очень богатый: существует множество красивых ударов, в том числе вертушки, а также другие амплитудные и зрелищные приёмы.



