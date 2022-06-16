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В Бурятии в школьную программу введут каратэ киокусинкай

В Бурятии в школьную программу введут каратэ киокусинкай
Общество,  Фото:минспорта Бурятии
Бурятия включится в проект «Киокусинкай в школу»

В школьную программу в Бурятии планируют ввести обучение каратэ киокусинкай.

15 июня возможность его внедрения в школы обсудили на совещании заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов, министр спорта Иван Козырев, врио министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков и руководитель проекта, трёхкратный чемпион мира по карате Хаид Мантаев, сообщили в пресс-службе минспорта республики.

- Киокусинкай – это один из стремительно развивающихся видов спорта в России, в том числе и у нас в республике. Этот проект – хорошая программа для физического и духовного развития наших детей. Сейчас мы оценим потенциал региональной федерации киокусинкай и будем внедрять в школы как дополнительное занятие уже с 1 сентября этого года, как это было и с известными проектами «Самбо в школу», «Шахматы в школу», - отметил Вячеслав Цыбикжапов.

Проект «Киокусинкай в школу» рассчитан на школьников младших классов. Занятия будут проходить как в рамках уроков физкультуры, так и во внеурочной деятельности.

- Инициатива внедрения проекта в «Киокусинкай в школу» в регионы ДФО принадлежит полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу. Именно он предложил расширить географию реализации проекта, видя положительные результаты реализации программы, которую мы начали два года назад, - добавил Хаид Мантаев.

Отметим, что в школах где нет материально-технической базы для занятий будут возведены быстровозводимые спортзалы. Там дети могут заниматься не только киокусинкай, но и другими видами спорта.

Этот проект уже реализуется в других регионах Дальнего Востока. А в каких общеобразовательных и спортивных школах республики он будет реализован, станет известно скоро.

Справка:

Каратэ киокусинкай – одна из самых трудных и жёстких разновидностей карате. Стиль был создан в противовес множеству бесконтактных школ и самому принципу «карате без контакта». Основатель — японец Масутацу Ояма.

Поединки проводятся практически без защитного снаряжения. Кроме протектора на пах для мужчин, а для женщин — на грудь, ничего не используется. Правилами запрещены удары в голову руками.

Технический арсенал очень богатый: существует множество красивых ударов, в том числе вертушки, а также другие амплитудные и зрелищные приёмы.

спорт школа каратэ

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