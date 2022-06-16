Бурятии жители сёл не могли получить услуги в электронной форме

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Суд обязал администрации обеспечить возможность получения муниципальных услуг в электронной форме



В Еравнинском районе Бурятии органы местного самоуправления оказывают муниципальные услуги для граждан и субъектов предпринимательской деятельности. Как выяснила прокурорская проверка, вопреки законодательству администрации сельских поселений «Сосново-Озерское», «Тужинкинское», «Кондинское», «Улхасаакское», «Озерное», «Эгитуйское» не обеспечили возможность получения заявителями муниципальных услуг в электронной форме на федеральном и региональном порталах государственных и муниципальных услуг.



- В связи с этим прокурором района в суд направлено шесть исковых заявлений об обязании сельских поселений обеспечить возможность получения заявителями муниципальных услуг в электронной форме в срок до 31 декабря 2022 года. Еравнинский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Решения суда не вступили в законную силу.

