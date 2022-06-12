С Евгением Ануфриевым простятся в Кяхте
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии сержант Ануфриев Евгений Николаевич.
Евгений Ануфриев родился 11 июня 1991 года в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района. Вскоре семья переехала в Кяхту, Евгений учился в Кяхтинской общеобразовательной школе №1.
Получил профессию слесаря-автомеханика в профессиональном училище №34 (нынешний Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий).
- Во все годы обучения в школе, в училище Евгений Николаевич характеризовался как ответственный, целеустремленный человек. Всегда с уважением относился к педагогам, ко всем старшим, к сверстникам. Был добрым и отзывчивым, умел дружить и ценил дружбу, - сообщается в группе «Кяхта-инфо».
В 2009 году был призван на срочную службу, которую прошёл в Омске.
После окончания службы два года работал в ОАО «Бурятзолото». Женился.
В 2014 году подписал контракт. Неоднократно участвовал в тактических учениях, в том числе российско-монгольском «Селенга».
За время службы проявил себя дисциплинированным, собранным, ответственным и инициативным военнослужащим. За успешное выполнение задач, отношение к службе Евгений Николаевич не раз отмечался командованием части, был награжден медалью Суворова.
Погиб, оставаясь верным данной присяге.
Прощание состоится 13 июня в Кяхте.
На Украине погиб сержант из Бурятии
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с соревнования любителей внедорожного спорта
Фестиваль активного долголетия состоялся в парке имени Орешкова. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
Свою вину на суде медсестра признала частично
Церемония состоялась на Центральном стадионе
Мемориал появился благодаря активистам ТОСов
Бурятский драмтеатр был единственным представителем России на крупнейшем монгольском театральном фестивале
Содному Шойдонову было 22 года
Ситуация спокойная
О планах по смягчению запретов сообщил глава Федерального агентства по рыболовству
Местами по Бурятии возможны грозы с короткими дождями
Знакомый обманул его на 55 тысяч
Во всех оздоровительных лагерях будет организовано по три сезона, в лагерях «Родник» и «Байкальские волны» - четыре
«Подключение потребителей - сложный технологический процесс и производится отдельными участками поэтапно», - предупреждают в «ТГК-14»
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Гость оскорблял и унижал его во время ссоры