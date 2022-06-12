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На Украине погиб сержант из Бурятии

На Украине погиб сержант из Бурятии
Общество, 
С Евгением Ануфриевым простятся в Кяхте

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии сержант Ануфриев Евгений Николаевич.

Евгений Ануфриев родился 11 июня 1991 года в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района. Вскоре семья переехала в Кяхту, Евгений учился в Кяхтинской общеобразовательной школе №1.

Получил профессию слесаря-автомеханика в профессиональном училище №34 (нынешний Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий).

- Во все годы обучения в школе, в училище Евгений Николаевич характеризовался как ответственный, целеустремленный человек. Всегда с уважением относился к педагогам, ко всем старшим, к сверстникам. Был добрым и отзывчивым, умел дружить и ценил дружбу, - сообщается в группе «Кяхта-инфо».

В 2009 году был призван на срочную службу, которую прошёл в Омске.

После окончания службы два года работал в ОАО «Бурятзолото». Женился.

В 2014 году подписал контракт. Неоднократно участвовал в тактических учениях, в том числе российско-монгольском «Селенга».

За время службы проявил себя дисциплинированным, собранным, ответственным и инициативным военнослужащим. За успешное выполнение задач, отношение к службе Евгений Николаевич не раз отмечался командованием части, был награжден медалью Суворова.

Погиб, оставаясь верным данной присяге.

Прощание состоится 13 июня в Кяхте. 
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