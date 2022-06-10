В Улан-Удэ 18 и 25 июня не будут продавать алкоголь

Розничную продажу спиртного запретят в День города и Сурхарбан



В столице Бурятии в День города – 18 июня и в Наадан Сурхарбан – 25 июня запретят розничную продажу алкогольной продукции, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.



Как пояснили в управление по информационной политике Улан-Удэ, согласно закону РБ, на территории республики не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.



Размеры штрафов за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по статье 14.16 КоАП РФ составляют:

– на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой;

– на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

