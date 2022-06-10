 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июня

09 июня

Популярное

В Улан-Удэ 18 и 25 июня не будут продавать алкоголь

В Улан-Удэ 18 и 25 июня не будут продавать алкоголь
Общество,  Фото:pixabay.com
Розничную продажу спиртного запретят в День города и Сурхарбан

В столице Бурятии в День города – 18 июня и в Наадан Сурхарбан – 25 июня запретят розничную продажу алкогольной продукции, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.

Как пояснили в управление по информационной политике Улан-Удэ, согласно закону РБ, на территории республики не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.

Размеры штрафов за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по статье 14.16 КоАП РФ составляют:
– на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой;
– на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.
запрет на продажу спиртных напитков алкоголь алкогольная продукция продажа Улан-Удэ день города Сурхарбан

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ отремонтируют пятиэтажку
В центре Улан-Удэ отремонтируют пятиэтажку
Общество, 10.06.2022
Общая стоимость всех работ составила 6,4 млн рублей
В Иркутской области 11 участников ЕГЭ стали стобалльниками
В Иркутской области 11 участников ЕГЭ стали стобалльниками
Общество, 10.06.2022
Выпускники показали блестящие знания по химии и литературе
Города России внесли свои предложения в закон о собаках
Города России внесли свои предложения в закон о собаках
Общество, 10.06.2022
Улан-Удэ было предложено 6 мер по обращению с безнадзорными животными
В Улан-Удэ достроят ещё один проблемный объект
В Улан-Удэ достроят ещё один проблемный объект
Общество, 10.06.2022
Строительство долгостроя на Ключевской планируется завершить в ближайшее время
В Бурятии состоялся крестный ход на Иоаннову гору
В Бурятии состоялся крестный ход на Иоаннову гору
Общество, 10.06.2022
Крестоходцы прошли 12 км, несмотря на дождь и холод
В Улан-Удэ 18 и 25 июня не будут продавать алкоголь
В Улан-Удэ 18 и 25 июня не будут продавать алкоголь
Общество, 10.06.2022
В Улан-Удэ 18 и 25 июня не будут продавать алкоголь
Иркутская студентка стала чемпионом России по хапкидо
Иркутская студентка стала чемпионом России по хапкидо
Общество, 10.06.2022
Также кадеты из Иркутска завоевали три медали первенства
В Бурятии наградили призёров всероссийской олимпиады школьников
В Бурятии наградили призёров всероссийской олимпиады школьников
Общество, 10.06.2022
Учащиеся смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов
В Улан-Удэ снесли часть «Ульгэра»
В Улан-Удэ снесли часть «Ульгэра»
Общество, 10.06.2022
После масштабной реконструкции здание сильно преобразится
Главе Бурятии подарили талисман, «притягивающий деньги в бюджет»
Главе Бурятии подарили талисман, «притягивающий деньги в бюджет»
Общество, 10.06.2022
Необычный подарок от пенсионерки Алексей Цыденов получил неожиданно для себя 
Росгвардейцы Бурятии проверяют владельцев гражданского оружия
Росгвардейцы Бурятии проверяют владельцев гражданского оружия
Общество, 10.06.2022
В Бурятии гражданское оружие зарегистрировано у более 25 тысяч человек
В Улан-Удэ выяснили, кто виновен в размытой дороге
В Улан-Удэ выяснили, кто виновен в размытой дороге
Общество, 10.06.2022
Виновник признался, что не ожидал таких печальных последствий
В Бурятии сельхозучастки зарастают травой
В Бурятии сельхозучастки зарастают травой
Общество, 10.06.2022
Четыре запущенных участка выявили в Хоринском районе
В центре Улан-Удэ лужу теперь убирают лопатами
В центре Улан-Удэ лужу теперь убирают лопатами
Общество, 10.06.2022
В администрации города прокомментировали оригинальную уборку лужи
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
Общество, 10.06.2022
Леса постоянно патрулируют полицейские и сотрудники администрации города

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^