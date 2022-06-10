В Иркутской области 11 участников ЕГЭ стали стобалльниками

Выпускники показали блестящие знания по химии и литературе



Сразу одиннадцать стобалльных результатов получили выпускники в Иркутской области по результатам экзаменов, с которых 26 мая начался основной срок экзаменационной кампании этого года. Из них два результата по химии и девять по литературе. Об этом рассказали в региональном министерстве образования Иркутской области.



ЕГЭ по химии 26 мая сдавали в Иркутской области 1088 участников. Из них 101 человек показал результаты в диапазоне 81-100 баллов. Продемонстрировать наивысший результат, набрав 100 баллов, смогли два участника ЕГЭ по химии из Ангарска и Братска. 801 участник подтвердил освоение образовательной программы среднего образования по этому предмету.



Итоговые испытания по литературе прошли 558 выпускников 11 классов. Высокий балл на ЕГЭ по этому предмету получили 54 участника, или почти 10% участников экзамена. Стобалльный результат набрали девять из них. Это выпускники школ из Усолья-Сибирского, Иркутска, Ангарска и Нижнеудинска. При этом в Ангарске все три стобалльника - из средней школы с углублённым изучением английского языка № 27.



242 выпускника в регионе сдавали экзамен по географии. Высокие баллы, 80 и выше смогли набрать 12 участников ЕГЭ из Иркутска, Ангарска, Черемхово, а также Братского, Качугского и Нижнеудинского районов. 100 баллов не получил ни один участник.



Не позднее 17 июня станут известны результаты госэкзамена по русскому языку. Этот предмет – один из двух обязательных экзаменов.



Напомним, что в этом году ЕГЭ впервые проводится на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Новые образовательные стандарты внедрялись в российских школах с 2011-2012 учебного года, и в 2022 году 11 класс закончили ребята, обучавшиеся по новым образовательным стандартам с 1 класса. В связи с этим экзаменационные модели ЕГЭ по всем предметам претерпели определённые изменения. Больший акцент был сделан на задания, требующие продемонстрировать навыки анализа различной информации, умение рассуждать и аргументировать свою точку зрения, использовать предметные знания для решения практических задач и применять обширные универсальные умения, необходимые для продолжения образования по любым специальностям в вузах. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



