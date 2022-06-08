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На Украине погиб младший сержант из Бурятии

На Украине погиб младший сержант из Бурятии
Общество, 
Николаю Токареву был 31 год

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, младший сержант Токарев Николай Николаевич. Ему был 31 год.

Николай Токарев родился 24 октября 1990 года в селе Булык Джидинского района. В 2008 году окончил Булыкскую среднюю школу, сообщается в группе «Джида-инфо».

Срочную службу в рядах Вооружённых сил проходил в 2010-2011 годах на Дальнем Востоке.

С 2013 по 2014 гг продолжил службу по контракту в Улан-Удэ. В 2013 году принимал участие в военных учениях сухопутных сил России и Индии «Индра».

В 2015 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «ветеринария».

В 2020 году вновь заключил контракт на военную службу. Служил в Кяхте.

Указом президента РФ младший сержант Николай Токарев награждён орденом Мужества посмертно

Гражданская панихида состоится 8 июня в селе Булык.

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