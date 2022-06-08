Николаю Токареву был 31 год
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, младший сержант Токарев Николай Николаевич. Ему был 31 год.
Николай Токарев родился 24 октября 1990 года в селе Булык Джидинского района. В 2008 году окончил Булыкскую среднюю школу, сообщается в группе «Джида-инфо».
Срочную службу в рядах Вооружённых сил проходил в 2010-2011 годах на Дальнем Востоке.
С 2013 по 2014 гг продолжил службу по контракту в Улан-Удэ. В 2013 году принимал участие в военных учениях сухопутных сил России и Индии «Индра».
В 2015 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «ветеринария».
В 2020 году вновь заключил контракт на военную службу. Служил в Кяхте.
Указом президента РФ младший сержант Николай Токарев награждён орденом Мужества посмертно
Гражданская панихида состоится 8 июня в селе Булык.
На Украине погиб младший сержант из Бурятии
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Николаю Токареву был 31 год
В начале мая Банк России начал публиковать на своём сайте наиболее распространённые схемы мошенничества, которые злоумышленники используют для кражи денег у граждан. О новых сценариях обмана и рекомендациях по защите от киберпреступников беседуем с управляющим региональным подразделением Банка России Натальей Эйрих
В этом году лесных пожаров намного меньше, чем в прошлом
В деле разбиралась прокуратура
В республике сохранится дождливая погода
Временное ограничение вводится на трёх участках трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита
В «Первом кадре» приняли участие более 100 обучающихся со всей Бурятии
Юбилейные события, посвящённые 85-летию драматурга, пройдут в Москве и Санкт-Петербурге осенью
Мальчика назвали Амарсаном
По итогам обучения будет формироваться реестр кадрового резерва региона
Остальные призовые места также заняли команды из Иркутской области
В командном первенстве победили представители Авиазавода
В них принимает участие около 1000 военнослужащих из 15 стран
Мероприятие проведут 12 июня
Лучшие работы выставят в Художественном музее