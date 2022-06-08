На Украине погиб младший сержант из Бурятии

Николаю Токареву был 31 год



В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, младший сержант Токарев Николай Николаевич. Ему был 31 год.



Николай Токарев родился 24 октября 1990 года в селе Булык Джидинского района. В 2008 году окончил Булыкскую среднюю школу, сообщается в группе «Джида-инфо».



Срочную службу в рядах Вооружённых сил проходил в 2010-2011 годах на Дальнем Востоке.



С 2013 по 2014 гг продолжил службу по контракту в Улан-Удэ. В 2013 году принимал участие в военных учениях сухопутных сил России и Индии «Индра».



В 2015 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «ветеринария».



В 2020 году вновь заключил контракт на военную службу. Служил в Кяхте.



Указом президента РФ младший сержант Николай Токарев награждён орденом Мужества посмертно



Гражданская панихида состоится 8 июня в селе Булык.



