В Улан-Удэ ветеранам войны предоставят бесплатное такси

Услуга будет предоставляться до конца этого года



В Бурятии для участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их сопровождающих с июня текущего года и до конца этого года работает программа бесплатных проездов. Программа действует на территории города Улан-Удэ.



- Сегодня в базе Минсоцзащиты Бурятии числятся 56 ветеранов, проживающих в республике. Каждому из них выделен лимит в размере 3 тысяч рублей на проезд на такси вне зависимости от цели поездки, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



Заявки на услуги такси принимаются диспетчерской службой «Социального такси» при специализированном жилом доме-инвалидов колясочников по номеру тел.: 8 (3012) 46 02 46. Приняв заявку оператор вызывает машину после идентификации и подтверждения тарифа.



- Воспользоваться услугой могут инвалиды и участники ВОВ, военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны, лица, работавшие на ПВО в тот период, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

