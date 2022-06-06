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В Улан-Удэ ветеранам войны предоставят бесплатное такси

В Улан-Удэ ветеранам войны предоставят бесплатное такси
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Услуга будет предоставляться до конца этого года

В Бурятии для участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их сопровождающих с июня текущего года и до конца этого года работает программа бесплатных проездов. Программа действует на территории города Улан-Удэ.

- Сегодня в базе Минсоцзащиты Бурятии числятся 56 ветеранов, проживающих в республике. Каждому из них выделен лимит в размере 3 тысяч рублей на проезд на такси вне зависимости от цели поездки, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Заявки на услуги такси принимаются диспетчерской службой «Социального такси» при специализированном жилом доме-инвалидов колясочников по номеру тел.: 8 (3012) 46 02 46. Приняв заявку оператор вызывает машину после идентификации и подтверждения тарифа.

- Воспользоваться услугой могут инвалиды и участники ВОВ, военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны, лица, работавшие на ПВО в тот период, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
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