Средства будут направлены на создание инфраструктуры на участке «Бухта Безымянная» в Байкальской гавани
Республика в числе регионов, которым выделят средства на создание инфраструктуры для развития туризма. Об этом сообщил в социальных сетях вечером 2 июня глава Бурятии.
- Хорошая новость: Бурятия вошла в число регионов, которым выделят средства на создание инфраструктуры для развития туризма. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, - написал Алексей Цыденов.
На 2023–2024 годы объём субсидии для Бурятии из федерального бюджета составит 146,8 млн руб.
- Мы направим эти средства на создание инфраструктуры (электроснабжение, съезды) на участке «Бухта Безымянная» в Байкальской гавани в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию природно-оздоровительного комплекса категории 5 звезд компанией «Космос Отель Байкал», - добавил глава республики.
Бурятия получит более 146 млн на развитие туризма
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 05.06.2022
Средства будут направлены на создание инфраструктуры на участке «Бухта Безымянная» в Байкальской гавани
Общество, 05.06.2022
Местами по Бурятии кратковременные дожди
В медицинской помощи они не нуждаются
Спасатели выехали на место
По южным районам ожидается продолжительный сильный дождь
По данным в соцсетях, вечером 2 июня несколько воспитанников детского лагеря почувствовали недомогание, у некоторых наблюдалась рвота, недомогание
В национальном парке продолжает действовать особый противопожарный режим
Эти средства республика получит в 2023 году
Рейды организованы также в районах республики
Названа предположительная причина крупного пожара в Северо-Байкальском районе республики
Обвиняемого арестовали
В учреждении культуры объяснили, что такое решение приняли из-за погодных условий
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Хурал пройдёт в Анинском дацане
Горела кровля двух многоквартирных жилых домов