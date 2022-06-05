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Бурятия получит более 146 млн на развитие туризма

Бурятия получит более 146 млн на развитие туризма
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Средства будут направлены на создание инфраструктуры на участке «Бухта Безымянная» в Байкальской гавани

Республика в числе регионов, которым выделят средства на создание инфраструктуры для развития туризма. Об этом сообщил в социальных сетях вечером 2 июня глава Бурятии.

- Хорошая новость: Бурятия вошла в число регионов, которым выделят средства на создание инфраструктуры для развития туризма. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, - написал Алексей Цыденов.

На 2023–2024 годы объём субсидии для Бурятии из федерального бюджета составит 146,8 млн руб.

- Мы направим эти средства на создание инфраструктуры (электроснабжение, съезды) на участке «Бухта Безымянная» в Байкальской гавани в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию природно-оздоровительного комплекса категории 5 звезд компанией «Космос Отель Байкал», - добавил глава республики. 
туризм Байкальская гавань

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