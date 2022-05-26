Пожилые из отделения дневного пребывания посетили этнографический музей в Улан-Удэ

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

В Бурятии внедряется система долговременного ухода нацпроекта «Демография»



В Бурятии на экскурсию в этнографический музей народов Забайкалья выехали получатели социальных услуг отделения дневного пребывания Улан-Удэнского комплексного центра соцобслуживания «Доверие». Ветеранам и инвалидам сотрудники музея предоставили возможность бесплатного посещения. Комфортабельный автобус учреждения, оборудованный механическим подъёмником для маломобильных граждан и инвалидов, доставил их в музей и обратно.



Многие возрастные получатели услуг впервые посетили уникальный музей под открытым небом, расположенный в живописном пригороде Улан-Удэ. Некоторые из них изъявили желание совместить познавательную экскурсию со скандинавской ходьбой по дорожкам музея.



- Прекрасная экскурсия, узнали много нового, надышались густым «хвойным» воздухом, но немного устали, - поделилась получатель социальных услуг Татьяна Викторовна Сухинина. - И очень понравилась организация от центра «Доверие»: увезли, сопровождали, привезли.



Отделение дневного пребывания для пожилых открылось в апреле текущего года на базе комплексного центра социального обслуживания «Доверие» (ул. Мокрова, 20) в рамках пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода нацпроекта «Демография». 2-3 дня в неделю здесь проводят свободное время пожилые граждане и инвалиды с сосудистыми заболевания головного мозга, с умеренной деменцией, болезнью Альцгеймера, с выраженной деменцией, старческой астенией.



Получателям социальных услуг, кроме занятий в различных кружках, отделение предлагает и социальные экскурсии, направленные на расширение круга общения, улучшение физического и психического состояния. В течение лета планируются экскурсии по историческим и святым местам, включая посещение музея природы Бурятии, профилактория «Родничок» в Заиграевском районе, страусиной фермы в Тарбагатайском районе.



- Для получения социальных услуг в отделении дневного пребывания для пожилых граждан и инвалидов с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности, в том числе инвалидов-колясочников, заключивших договор на полустационарное социальное обслуживание, можно позвонить по телефону: +7(8-3012) 45-07-43, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



