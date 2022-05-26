В Бурятии прокурор через суд добивается санузла в ИВС

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Изолятор временного содержания не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям



Прокуратура выявила нарушения при содержании лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в изоляторе временного содержания отделения МВД РФ по Баунтовскому району Бурятии.



В нарушение закона изолятор не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. В камерах отсутствуют санитарные узлы, краны с водопроводной водой, радиодинамики для вещания общегосударственной программы. Нормы санитарной площади не соответствуют требованиям законодательства, отсутствует санпропускник.



Прокурор района предъявил иск к министерству внутренних дел по республике и его районному подразделению о возложении обязанности привести изолятор временного содержания в соответствие закону, регулирующему условия и порядок содержания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.



Решением Баунтовского районного суда требования прокурора удовлетворены.



Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

