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В Бурятии прокурор через суд добивается санузла в ИВС

В Бурятии прокурор через суд добивается санузла в ИВС
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Изолятор временного содержания не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям

Прокуратура выявила нарушения при содержании лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в изоляторе временного содержания отделения МВД РФ по Баунтовскому району Бурятии.

В нарушение закона изолятор не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. В камерах отсутствуют санитарные узлы, краны с водопроводной водой, радиодинамики для вещания общегосударственной программы. Нормы санитарной площади не соответствуют требованиям законодательства, отсутствует санпропускник.

Прокурор района предъявил иск к министерству внутренних дел по республике и его районному подразделению о возложении обязанности привести изолятор временного содержания в соответствие закону, регулирующему условия и порядок содержания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

Решением Баунтовского районного суда требования прокурора удовлетворены.

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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