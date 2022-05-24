По словам Евгения Аредакова, ни один его день не проходит без спорта, тем более без бега
Судебный пристав Евгений Аредаков из Бурятии завоевал второе место на чемпионата федеральной службы судебных приставов по служебному биатлону. Всероссийский чемпионат, собравший лучших приставов, прошёл 19 мая в парке Вооружённых сил РФ «Патриот» в Москве.
В апреля сборная УФССП России по Бурятии выиграла второй окружной этап ведомственного чемпионата по служебному биатлону среди территориальных органов ДФО. В итоге три сотрудника команды Бурятии отправились на финал чемпионата по служебному биатлону ФССП России.
В чемпионате приняли участие сотрудники службы из восьми федеральных округов: 34 человека, среди которых 17 мужчин и 17 женщин. Спортсмены преодолели кроссовую дистанцию по пересечённой местности длиной 3 км с выполнением стрельбы из пистолета Макарова на двух огневых рубежах.
В личном зачёте среди мужчин второе место занял Евгений Аредаков.
- Евгений неоднократно становился чемпионом России по служебному двоеборью и служебному биатлону. В копилке спортсмена множество побед и наград различных уровней. За каждыми его победами стоят кропотливый труд и упорные тренировки. По его словами, ни один день не проходит без спорта, тем более без бега, - рассказали в УФССП по Бурятии.
Судебный пристав из Бурятии стал одним из сильнейшим в России
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