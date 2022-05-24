В Улан-Удэ жители нескольких домов пожаловались зампрокурора



Представитель жителей дома по улице Бабушкина обратилась с просьбой о дополнительном включении в план капитального ремонта таких работ, как ремонт фасада и фундамента.



У жильца дома по улице Солнечной, где сейчас идёт ремонт сетей электроснабжения, имелись замечания к качеству выполняемых работ.



Руководители управляющих организаций Железнодорожного района обсудили с должностными лицами вопросы капитального ремонта двух домов по улицам Маяковского и Лимонова.





- Обратившиеся на приём граждане получили разъяснения действующего законодательства от представителей регионального оператора по капитальному ремонту, органов государственной власти и контроля, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Всего поступило шесть обращений, по ним прокуратура организовала проверки.



Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова провела выездной приём в администрации Железнодорожного района Улан-Удэ по вопросам защиты прав граждан в сфере капитального ремонта многоквартирных домов.