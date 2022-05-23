Погибший в ходе спецоперации Арсалан Цыреторов окончил военное училище в 2021 году
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, лейтенант Цыреторов Арсалан Тумэнович. Ему был 21 год.
Арсалан Цыреторов родился 17 октября 2000 года в многодетной семье в селе Ацагат Заиграевского района Бурятии. Был старшим сыном в семье.
В 2017 году окончил Ацагатскую среднюю общеобразовательную школу-интернат. Поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова училище в Благовещенске.
В 2021 году успешно окончив училище, в звании лейтенанта был направлен в Самарскую область. Служил командиром мотострелкового взвода в мотострелковой бригаде.
- Арсалан был скромным, трудолюбивым, общительным, отзывчивым, ответственным, целеустремленным человеком. Верный товарищ и друг. Являлся активным участником всех спортивных мероприятий школы, села, района. В старших классах был президентом школьной ученической организации. Увлекался туризмом, неоднократно принимал участие в туристских слетах. Арсалан был гордостью своей семьи, школы. В наших сердцах Арсалан навсегда останется добрым, отзывчивым, надёжным, верным, любимым сыном, братом, внуком, племянником, дядей, другом, - сообщается в группе «Заиграево-инфо. 24/7».
Посмертно награждён орденом Мужества.
Прощание состоится 23 мая в селе Нарын-Ацагат.
На Украине погиб 21-летний лейтенант из Бурятии
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