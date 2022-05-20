В нацпарке в Бурятии провели лесопожарные учения









19 мая в Забайкальском национальном парке в Бурятии состоялись лесопожарные учения, сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».По условиям вводной, инспектор обнаружил лесной пожар. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня в сторону посёлка Курбулик. Пожар - низовой устойчивый, сильной интенсивности, с угрозой перехода в верховой.К очагу возгорания оперативно доставили силы пожаротушения из числа инспекторов Забайкальского национального парка и Баргузинского заповедника. Было задействовано шесть единиц техники – пожарная автоцистерна, лесопатрульный комплекс «Садко» и пять автомобилей УАЗ.Был организован сбор населения в пункте мобилизации. Определили очередность эвакуации жителей из зоны угрозы возникновения ЧС, а также список жителей Курбулика, привлекаемых к защите посёлка.Начальник пожарно-химической станции назначил бригадиров лесопожарных бригад, провёл обследование лесного пожара и общую оценку ситуации. Было принято решение: проложить опорную минполосу ручным способом непосредственно по периметру посёлка. После создания минполосы проведён условный отжиг горючих материалов (пуск встречного пала) для остановки фронта пожара.По окончании учения прошло свёртывание пожарных расчётов и общий сбор всех участников для подведения итогов. Угроза перехода лесного пожара на населённый пункт предотвращена – задача учений – была выполнена.