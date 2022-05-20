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В нацпарке в Бурятии провели лесопожарные учения

В нацпарке в Бурятии провели лесопожарные учения
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Подлеморье"
Для отработки навыков тушения лесных пожаров задействовали шесть единиц техники

19 мая в Забайкальском национальном парке в Бурятии состоялись лесопожарные учения, сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

По условиям вводной, инспектор обнаружил лесной пожар. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня в сторону посёлка Курбулик. Пожар - низовой устойчивый, сильной интенсивности, с угрозой перехода в верховой.

К очагу возгорания оперативно доставили силы пожаротушения из числа инспекторов Забайкальского национального парка и Баргузинского заповедника. Было задействовано шесть единиц техники – пожарная автоцистерна, лесопатрульный комплекс «Садко» и пять автомобилей УАЗ.


Был организован сбор населения в пункте мобилизации. Определили очередность эвакуации жителей из зоны угрозы возникновения ЧС, а также список жителей Курбулика, привлекаемых к защите посёлка.

Начальник пожарно-химической станции назначил бригадиров лесопожарных бригад, провёл обследование лесного пожара и общую оценку ситуации. Было принято решение: проложить опорную минполосу ручным способом непосредственно по периметру посёлка. После создания минполосы проведён условный отжиг горючих материалов (пуск встречного пала) для остановки фронта пожара.

По окончании учения прошло свёртывание пожарных расчётов и общий сбор всех участников для подведения итогов. Угроза перехода лесного пожара на населённый пункт предотвращена – задача учений – была выполнена.

учения лесные пожары

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