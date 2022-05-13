 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 мая

12 мая

Популярное

В Иркутске стартовал чемпионат СФО и ДФО по футболу

В Иркутске стартовал чемпионат СФО и ДФО по футболу
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители отправятся на первенство России среди любительских футбольных клубов

В Иркутске открылся чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по футболу среди мужчин. Матчи проходят в рамках зонального этапа всероссийских спортивных соревнований по футболу «III дивизион» сезона 2022 года.

Чемпионат ежегодно собирает футболистов в десяти межрегиональных зонах. Всего в этом году от Сибирского и Дальневосточного округов участвуют 15 команд.

Первый матч прошёл между иркутскими командами «Байкал» и «Иркутск» 8 мая на стадионе «Труд». Футбольный клуб «Иркутск» одержал победу со счётом 4:3. Для команды «Иркутск» это дебют в межрегиональных турнирах. Ранее футболисты выступали только в первенствах и кубках города и области.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, победитель зоны «Сибирь» отправится на финальный этап, где собираются чемпионы всех 10 зон. Они разыграют между собой титул чемпиона России среди любительских футбольных клубов.

Возрастное ограничение 0+
Иркутск футбол спорт чемпионат ДФО СФО

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкальский край прибыл 21 житель ДНР и ЛНР
В Забайкальский край прибыл 21 житель ДНР и ЛНР
Общество, 13.05.2022
Все граждане остановились у родственников
В Иркутской области супруги отметили 65 лет семейной жизни
В Иркутской области супруги отметили 65 лет семейной жизни
Общество, 13.05.2022
У супругов две дочери, три внука и четыре правнука
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» сдаёт нормативы по борьбе за живучесть
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» сдаёт нормативы по борьбе за живучесть
Общество, 13.05.2022
Также личный состав отрабатывает ликвидацию пробоин или возгорания
Иркутские судомоделисты стали призёрами кубка России
Иркутские судомоделисты стали призёрами кубка России
Общество, 13.05.2022
Также они завоевали медали всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту
Боксана из Бурятии выиграла свой первый бой на чемпионате мира
Боксана из Бурятии выиграла свой первый бой на чемпионате мира
Общество, 13.05.2022
Следующий поединок Наталья Шадрина проведёт 15 мая
Туристы обменяли 266 мешков байкальского мусора на сувениры
Туристы обменяли 266 мешков байкальского мусора на сувениры
Общество, 13.05.2022
Акция прошла в Забайкальском нацпарке в Бурятии
В Бурятии выбрали лучшие семьи года
В Бурятии выбрали лучшие семьи года
Общество, 13.05.2022
Победители представят республику на федеральном уровне
В Бурятии студенты просили сельчан не жечь костры
В Бурятии студенты просили сельчан не жечь костры
Общество, 13.05.2022
Профилактическое мероприятие прошло в Тункинском районе
В Улан-Удэ ищут людей для спасения щенка от депрессии
В Улан-Удэ ищут людей для спасения щенка от депрессии
Общество, 13.05.2022
Нужны добровольцы, чтобы гладить щенка алабая и разговаривать с ним
В Улан-Удэ соревнуются лучшие юные пожарные
В Улан-Удэ соревнуются лучшие юные пожарные
Общество, 13.05.2022
Участвуют команды из Улан-Удэ и пяти районов республики
В Бурятии нерадивый отец получил восемь месяцев колонии
В Бурятии нерадивый отец получил восемь месяцев колонии
Общество, 13.05.2022
Ранее мужчина уже был судим по этой статье
В Улан-Удэ представили дизайн-проекты сквера «Яблоневый» и бульвара Сиреневый
В Улан-Удэ представили дизайн-проекты сквера «Яблоневый» и бульвара Сиреневый
Общество, 13.05.2022
Улан-удэнцы смогут проголосовать за понравившийся проект

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^