В Иркутске стартовал чемпионат СФО и ДФО по футболу

Победители отправятся на первенство России среди любительских футбольных клубов



В Иркутске открылся чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по футболу среди мужчин. Матчи проходят в рамках зонального этапа всероссийских спортивных соревнований по футболу «III дивизион» сезона 2022 года.



Чемпионат ежегодно собирает футболистов в десяти межрегиональных зонах. Всего в этом году от Сибирского и Дальневосточного округов участвуют 15 команд.



Первый матч прошёл между иркутскими командами «Байкал» и «Иркутск» 8 мая на стадионе «Труд». Футбольный клуб «Иркутск» одержал победу со счётом 4:3. Для команды «Иркутск» это дебют в межрегиональных турнирах. Ранее футболисты выступали только в первенствах и кубках города и области.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, победитель зоны «Сибирь» отправится на финальный этап, где собираются чемпионы всех 10 зон. Они разыграют между собой титул чемпиона России среди любительских футбольных клубов.



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