Марафон по сбору литературы объявлен завершённым
В Бурятии завершился марафон по сбору книг для пополнения библиотек учреждений социального обслуживания. Жители республики, образовательные учреждения, учреждения культуры и здравоохранения, районные отделы социальной защиты населения, библиотеки города, министерства и ведомства региона собрали более 14 тысяч экземпляров художественной, мемуарной, научной и справочной литературы. Все книги переданы в библиотеки учреждений стационарного социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов.
В том числе более 5 тысяч книг были доставлены волонтёрским движением «Книжный приют» из Иркутска в Посольский дом-интернат для престарелых и инвалидов Кабанского района и республиканский центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий «Шанс» в Улан-Удэ.
Участникам марафона была выражена глубокая признательность от имени граждан пожилого возраста и инвалидов, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В Бурятии собрали более 14000 книг для соцучреждений
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