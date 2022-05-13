В Бурятии собрали более 14000 книг для соцучреждений

Марафон по сбору литературы объявлен завершённым



В Бурятии завершился марафон по сбору книг для пополнения библиотек учреждений социального обслуживания. Жители республики, образовательные учреждения, учреждения культуры и здравоохранения, районные отделы социальной защиты населения, библиотеки города, министерства и ведомства региона собрали более 14 тысяч экземпляров художественной, мемуарной, научной и справочной литературы. Все книги переданы в библиотеки учреждений стационарного социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов.



В том числе более 5 тысяч книг были доставлены волонтёрским движением «Книжный приют» из Иркутска в Посольский дом-интернат для престарелых и инвалидов Кабанского района и республиканский центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий «Шанс» в Улан-Удэ.



Участникам марафона была выражена глубокая признательность от имени граждан пожилого возраста и инвалидов, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

