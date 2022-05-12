В Улан-Удэ юношеские команды ФК «Бурятия» сыграют с камчатцами

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15 мая на Центральном стадионе в Улан-Удэ 12:00 состоится домашняя встреча команды юношей 2007 г.р. футбольного клуба «Бурятия» с командой «Вулкан» из Петропавловска – Камчатского. А в 14:30 встреча юношей 2006 г.р.В 2020 году в рамках сотрудничества с Российским футбольным союзом (РФС) в Улан-Удэ появился детский футбольный центр под руководством Василия Лобсанова, бывшего директора спортивной школы №6. Под эгидой РФС юношеские команды из Улан-Удэ на протяжении последних лет участвуют в проекте «Дальневосточная юношеская футбольная лига». В сезоне 2022 -2023 гг. участвуют две городские команды - юноши 2006 и 2007 годов рождения футбольного клуба «Бурятия».- Дальневосточная юношеская футбольная лига – это большой проект как для команд, так и для футболистов. Своего рода в проекте действует спортивный принцип – конкуренция с равными соперниками и равными командами по уровню развития, - рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.Улан-удэнцев призывают поддержать юных футболистов. Вход на стадион свободный.