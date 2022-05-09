В Улан-Удэ проходят гуляния в честь Дня Победы

«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с площади Славы – одной из точек, где отмечают День Победы



В Улан-Удэ продолжается празднование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на весьма прохладную погоду, с утра на улицы города вышли множество горожан.



Праздничные торжества состоятся во всех районах города, а не только в центре. Так, с утра состоялся праздничный митинг с концертной программой на площади Славы. К Мемориалу памяти работникам ЛВРЗ, погибших в годы войны, возложили цветы.



Мемориал рабочим и служащим ЛВРЗ, погибшим в годы Великой Отечественной войны, коллектив завода установил в 1970 году. На прямоугольных пилонах перечислены более 400 имён павших воинов. Спустя пять лет, в 1975-м, между пилонами была установлена скульптура воина со знаменем в руках. В 2020 году здесь также установили памятник труженикам тыла и детям войны.



