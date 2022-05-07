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В Улан-Удэ для ветеранов устраивают концерты во дворах

В Улан-Удэ для ветеранов устраивают концерты во дворах
Общество, 
14 фронтовых бригад дают концерты во дворах Героев Великой Отечественной войны

Одна из фронтовых бригад выступала под окнами дома по улице Бабушкина, 13. Здесь живёт ветеран Полина Степановна Брянская.

Полина Степановна в 1943 году была призвана на службу, попала в город Подольск Московской области в женскую снайперскую школу. Воевала с марта 1944г. по август 1945г. в звании старшего лейтенанта, дошла до Берлина. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

 

Также концерт во дворе дома по ул. Гагарина, 64а. Здесь проживает ветеран Нургалей Галимович Хуснутдинов. Он имеет звание рядовой, награждён медалью «За Победу над Германией» и медалью «За Победу над Японией». Нургалей Галимович женат, воспитал четверых детей, девять внуков и двадцать три правнука.

Всего в Улан-Удэ живёт 33 ветерана. Ещё три ветерана проживают в районах республики, сообщили в администрации города.
День Победы ветераны ВОВ

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