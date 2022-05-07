В Улан-Удэ для ветеранов устраивают концерты во дворах

14 фронтовых бригад дают концерты во дворах Героев Великой Отечественной войны
Одна из фронтовых бригад выступала под окнами дома по улице Бабушкина, 13. Здесь живёт ветеран Полина Степановна Брянская.
Полина Степановна в 1943 году была призвана на службу, попала в город Подольск Московской области в женскую снайперскую школу. Воевала с марта 1944г. по август 1945г. в звании старшего лейтенанта, дошла до Берлина. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
Также концерт во дворе дома по ул. Гагарина, 64а. Здесь проживает ветеран Нургалей Галимович Хуснутдинов. Он имеет звание рядовой, награждён медалью «За Победу над Германией» и медалью «За Победу над Японией». Нургалей Галимович женат, воспитал четверых детей, девять внуков и двадцать три правнука.
Всего в Улан-Удэ живёт 33 ветерана. Ещё три ветерана проживают в районах республики, сообщили в администрации города.
14 фронтовых бригад дают концерты во дворах Героев Великой Отечественной войны
Участвовать могут дети от 8 до 18 лет
Алексей Цыденов посетит ряд объектов
Акцент будет сделан на снимках из поездки к бурятам и эвенкам Забайкалья, а также на уникальных фотографиях дацанов
Историк поделится своими открытиями о героях из Бурятии
Алдар Болтанов получил приз «За верность традициям русской балетной школы»
Посетить выступления смогут члены молодёжных, волонтёрских и ветеранских организаций, многодетных семей
На Селенге пройдёт « Ulan-Ude Water Open Cup»
Голосование продлится до конца мая
В столице Забайкалья пройдёт фестиваль «Творчество против нацизма»
Подготовка к празднику завершается
Парта установлена в память о старшем сержанте Бэликто Будаеве
Фестиваль «Возвращение» продолжается
Для пассажиров подготовлена концертно-развлекательная программа
Ущерб составил восемь тысяч рублей