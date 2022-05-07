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Владимир Рылов: «Мы ждём вашего возвращения»

Владимир Рылов: «Мы ждём вашего возвращения»
Общество,  Фото:предоставлено пресс-службой БГАТОиБ
Фестиваль «Возвращение» продолжается

«Мы ждём вашего возвращения» - с этой фразы художественный руководитель Бурятского государственного академического театра оперы и балета, маэстро Владимир Рылов начинал представление участников камерного концерта, который прошёл в Художественном музее имени Сампилова 5 мая в рамках фестиваля с символичным названием «Возвращение» (6+).



Под аккомпанемент специального гостя фестиваля, пианиста и композитора Александра Мекаева выступили полюбившиеся зрителям студенты из разных высших учебных заведений страны: Софья Алексеева (флейта), Валентин Шагжиев (альт), Баир Борбоев (фортепиано), Наталья Озонова (виолончель).

Концерт прошёл в белом зале музея, в котором располагается трансконтинентальная выставка «О, Гавана! Транзит» (12+), что создало особую атмосферу.

Также маэстро представил двух новых солистов оркестра Анастасию Давиденко, которая в этом году переехала в Улан-Удэ из Астрахани, и Петра Мекаева – сына Александра Мекаева, который месяц назад переехал в Улан-Удэ из Турции.



Оба артиста играют на скрипке и будут работать в оркестре Бурятского театра оперы и балета на постоянной основе.

Фестиваль классической и современной музыки «Возвращение» проходит в Бурятии при поддержке Росконцерта, Министерства культуры России и Министерства культуры Бурятии.

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