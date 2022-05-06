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Александр Мекаев: «Улан-Удэ – это не провинция»

Александр Мекаев: «Улан-Удэ – это не провинция»
Общество,  Фото:предоставлено пресс-службой БГАТОиБ
Известный пианист и композитор провёл мастер-классы для студентов Бурятии

В Бурятии специальный гость фестиваля классической и современной музыки «Возвращение» Александр Мекаев провёл мастер-классы для студентов колледжа искусств имени П.И. Чайковского и ВСГИК. Пианист и композитор прослушал молодых музыкантов и подробно разобрал выступление каждого.

- Мастер-класс был замечательный, очень много нового и познавательного. Александр Юрьевич дал ряд рекомендаций, которые я буду использовать в дальнейшем, - рассказал Никита, студент колледжа искусств имени П.И. Чайковского.

Александр Мекаев имеет огромный стаж преподавательской деятельности. В настоящее время он работает в консерватории университета имени А. Мендереса (г. Айдын, Турция). Ведёт классы специального фортепиано, а также классы гармонии, полифонии и анализа форм.

В целом профессор оценил уровень подготовки наших студентов достаточно высоко.

- В институте культуры были 4 человека. Они все из Китая. Отмечу, что по возрасту они старше студентов колледжа, однако по времени меньше играют. Это чувствуется. Было интересно, - отметил Александр Мекаев.



В рамках фестиваля «Возвращение» Александр Мекаев также принял участие в двух камерных концертах и исполнил произведение собственного сочинения. Изюминкой стало выступление Александра с сыном Петром. Молодой, но уже опытный скрипач в апреле этого года переехал в Улан-Удэ из Турции, чтобы работать в оркестре Бурятского театра оперы и балета на постоянной основе.

- Любой фестиваль – это всегда оживление жизни города. Я попал в гущу событий. Хочу отметить, что Улан-Удэ – это не провинция. Здесь есть театр оперы и балета, очень достойный театр, как в крупных городах, - поделился своими впечатлениями Александр Мекаев.

Как сообщает пресс-служба БГАТОиБ, фестиваль классической и современной музыки «Возвращение» проводится при поддержке Росконцерта, министерства культуры России и министерства культуры Бурятии. Закрытие фестиваля пройдёт 7 мая в 19:00 в Бурятском театре оперы и балета, где состоится симфонический концерт памяти заслуженного деятеля искусств Российский Федерации, дирижёра Валерия Галсанова.

Возрастное ограничение 6+
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