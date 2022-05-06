Бурятские приставы провели церемонию прибивки знамени к древку





5 мая состоялась торжественная церемония прибивки к древку полотнища знамени управления федеральной службы судебных приставов по Бурятии.- Прибивка полотнища к древку знамени – один из самых торжественных моментов, который предшествует его официальному вручению. Торжественный ритуал был призван символически отразить преемственность поколений, историческую память, единство всех работников, - пояснили в УФССП.В мероприятии приняли участие сотрудники управления, ветераны службы и управления министерства юстиции. Почётное право начать прибивку знамени было предоставлено главному судебному приставу Бурятии Петру Ертанову. После этого молоток передавался из рук в руки руководству службы, ветеранам и начальникам аппарата управления.- Знамя – это реликвия службы судебных приставов. Оно олицетворяет традиции ведомства, является символом доверия государства и знаком признания заслуг всех поколений судебных приставов, которые стояли и стоят на страже российской государственности. Вручение знамени послужит работникам дополнительным стимулом для достижения высоких результатов в служебной деятельности, - заявил Пётр Ертанов.