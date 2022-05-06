 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 мая

05 мая

Популярное

Бурятские приставы провели церемонию прибивки знамени к древку

Бурятские приставы провели церемонию прибивки знамени к древку
Общество,  Фото:УФССП по Бурятии
Церемонию начал главный судебный пристав Пётр Ертанов

5 мая состоялась торжественная церемония прибивки к древку полотнища знамени управления федеральной службы судебных приставов по Бурятии.

- Прибивка полотнища к древку знамени – один из самых торжественных моментов, который предшествует его официальному вручению. Торжественный ритуал был призван символически отразить преемственность поколений, историческую память, единство всех работников, - пояснили в УФССП.


В мероприятии приняли участие сотрудники управления, ветераны службы и управления министерства юстиции. Почётное право начать прибивку знамени было предоставлено главному судебному приставу Бурятии Петру Ертанову. После этого молоток передавался из рук в руки руководству службы, ветеранам и начальникам аппарата управления.

- Знамя – это реликвия службы судебных приставов. Оно олицетворяет традиции ведомства, является символом доверия государства и знаком признания заслуг всех поколений судебных приставов, которые стояли и стоят на страже российской государственности. Вручение знамени послужит работникам дополнительным стимулом для достижения высоких результатов в служебной деятельности, - заявил Пётр Ертанов.

судебные приставы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии простятся с победителем танкового биатлона
В Бурятии простятся с победителем танкового биатлона
Общество, 06.05.2022
В Иволгинском районе простятся с погибшим на Украине Бато Басановым
Улан-удэнка через суд добилась досрочной пенсии
Улан-удэнка через суд добилась досрочной пенсии
Общество, 06.05.2022
В деле разбиралась прокуратура 
Жителю Бурятии сменили условный срок на реальный
Жителю Бурятии сменили условный срок на реальный
Общество, 06.05.2022
«Чёрный лесоруб» скрывался от уголовно-исполнительной инспекции
В Бурятии проведут очередной этап кубка по ориентированию
В Бурятии проведут очередной этап кубка по ориентированию
Общество, 06.05.2022
Соревнования состоятся в Тарбагатайском районе
В Улан-Удэ состоится выставка «Baikal Travel Mart»
В Улан-Удэ состоится выставка «Baikal Travel Mart»
Общество, 06.05.2022
К участию приглашаются представители туристской отрасли
Порывы ветра в Бурятии достигнут 14 м/с
Порывы ветра в Бурятии достигнут 14 м/с
Общество, 06.05.2022
В регионе сохранится облачная погода 
В этнографическом музее пройдут выставки музеев Бурятии
В этнографическом музее пройдут выставки музеев Бурятии
Общество, 05.05.2022
Жителям и гостям Улан-Удэ представят программу «Культурный код»
В Бурятии запустили челлендж «Стихи Победы - 2022»
В Бурятии запустили челлендж «Стихи Победы - 2022»
Общество, 05.05.2022
Принять участие могут как взрослые, так и дети
В детском саду в Бурятии открыли мини-музей воинской славы
В детском саду в Бурятии открыли мини-музей воинской славы
Общество, 05.05.2022
Над созданием музея работали воспитатели, дети и их родители
Байкальский экодиктант напишут 12 мая
Байкальский экодиктант напишут 12 мая
Общество, 05.05.2022
Его участниками могут стать все желающие
Летом в Улан-Удэ проведут фестиваль театров кукол
Летом в Улан-Удэ проведут фестиваль театров кукол
Общество, 05.05.2022
Бурятия в очередной раз примет фестиваль «Путь кочевника»
В Чите появится памятник «королю русского джаза»
В Чите появится памятник «королю русского джаза»
Общество, 05.05.2022
Его установка приурочена к юбилею российского джаза
Бурятия примет фестиваль «Джаз на Байкале»
Бурятия примет фестиваль «Джаз на Байкале»
Общество, 05.05.2022
Основные мероприятия проведут в Иркутске

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^