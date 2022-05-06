В Бурятии простятся с победителем танкового биатлона

В Иволгинском районе простятся с погибшим на Украине Бато Басановым
В Иволгинском районе Бурятии простятся с ефрейтором Басановым Бато Валерьевичем. Он погиб 14 марта в ходе спецоперации на Украине, сообщает «Кяхта-инфо».
Бато родился 13 октября 1996 года в Улан-Удэ. Был третьим ребёнком в семье. В 2004 году пошёл в первый класс средней школы №56. В 2006 году семья переехала в село Иволгинск, где он продолжил обучение в Иволгинской школе.
В школе Бато учился на отлично, рос любознательным ребёнком, обладал лидерскими качествами и организаторскими способностями. В течение нескольких лет Бато был старостой класса.
В старших классах Бато Басанов занимался баскетболом, в составе сборной неоднократно становился чемпионом и призёром районных чемпионатов.
После окончания школы поступил на Восточный факультет Бурятского государственного университета.
В 2016 году принял решение пойти в армию. Он проходил военную подготовку в Чите, далее был переведён в Кяхту. Там же подписал первый контракт. Был оператором-наводчиком первой танковой роты танкового батальона в звании гвардии ефрейтора.
За время прохождения службы ефрейтор Бато Валерьевич зарекомендовал себя дисциплинированным и ответственным военнослужащим.
В 2021 году участвовал во всероссийских соревнованиях по танковому биатлону, где его команда стала чемпионом. Был награжден юбилейной медалью, посвященной 75-летию со Дня образования союза танкистов.
В февраля 2022 года также принимал участие в международных совместных тактических учениях «Союзная решимость».
Жизнерадостный, улыбчивый и искренний, Бато всегда был гордостью своей семьи, был верной опорой…
У Бато остались мама, старший брат, сестра и сестрёнка.
Бато Валерьевич награждён орденом Мужества посмертно.
Прощальная панихида пройдёт 6 мая в Иволгинской средней школе.
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Общество, Фото:
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