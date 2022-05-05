В Улан-Удэ фестиваль «Возвращение» открывает новые имена

В очередном концерте приняли участие студенты, обучающиеся в музыкальных вузах страны
В Бурятии фестиваль классической и современной музыки «Возвращение» открывает новые имена. В рамках 4-го фестивального дня в Бурятском театре оперы и балета прошёл симфонический концерт под руководством художественного руководителя, маэстро Владимира Рылова.
В концерте приняли участие студенты, обучающиеся в ведущих музыкальных вузах страны: Софья Алексеева (флейта), Буянто Лхасаранов (виолончель), Баир Борбоев (фортепиано), Чингис Баиров (баритон) и Наталья Озонова (виолончель).
Порадовали зрителей своими выступлениями звёзды и молодые солисты бурятской оперы: Эржена Базарсадаева, Ольга Жигмитова, Билигма Ринчинова, Дмитрий Барташкин и Светлана Тагланова.
- Это большое счастье — каждый день приходить в театр и видеть молодых музыкантов, а также музыкантов, которые уже состоялись. Я бывала на таких концертах в Вене, Праге, Милане, Париже. Для меня всегда это настоящее чудо. И сегодня маэстро Владимир Алексеевич Рылов создаёт это чудо здесь. У каждого зрителя есть возможность прийти и послушать чудесную музыку, – рассказала народная артистка Бурятии Ольга Жигмитова.
Одним из специальных гостей концерта стал известный в Бурятии певец Чингис Раднаев. Заслуженный артист Республики исполнил арию Германа из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского и арию Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка» И. Кальмана.
- Во мне очень глубоко живёт оперный певец. Видимо, пришло время. Оперное пение – это очень сложно и требует очень больших усилий. Я сегодня счастлив. И в предвкушении ещё большего творческого счастья. Я всех зрителей хочу призвать: приходите в наш театр оперы и балета!, - отметил Чингис Раднаев.
Ценители классической музыки смогли насладиться и исполнением солистов оркестра. Это Алексей Хабинский (труба), Елизавета Григорьева (скрипка), Анастасия Давиденко (скрипка), Пётр Мекаев (скрипка).
- Я учусь в школе имени Бау Ямпилова и собираюсь в этом году поступать в колледж имени Чайковского на скрипку. Я веду дневник, куда записываю свои мысли, возникающие во время концертов, имена артистов, чтобы дальше следить за их творческой судьбой, - рассказала 15-летняя Кадия, которая посетила все концерты в рамках фестиваля «Возвращение».
Как сообщает пресс-служба БГАТОиБ, фестиваль классической и современной музыки «Возвращение» проводится при поддержке Росконцерта, министерства культуры России, министерства культуры Бурятии и продлится до 7 мая.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ фестиваль «Возвращение» открывает новые имена
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