Подписано соглашение о сотрудничестве между министерством туризма РБ и Монгольской туристической ассоциацией
Делегация представителей туризма Бурятии в период с 26 по 29 апреля посетила Монголию. В состав делегации вошли представители министерства туризма РБ, 20 туроператоров республики, авиакомпаний «S7» и «Смартавиа», аэропорта «Байкал» и национального парка «Тункинский».
В первый день состоялся ряд официальных встреч и переговоров с представителями дипломатического корпуса РФ и представителями государственных и общественных организаций Монголии. На них были обсуждены пути продвижения туристского продукта Бурятии в Монголии, возможности для привлечения в республику туристов третьих стран, посещающих Монголию, а также вопросы касающиеся развития международных маршрутов и создания совместного турпродукта «Монголия – Бурятия – Байкал».
На второй день, 27 апреля в Российском центре науки и культуры в Улан-Баторе прошла презентация туристического и логистического потенциала Бурятии, в которой приняли участие более 120 представителей туристского бизнеса Монголии. Гостей ознакомили с основными республиканскими достопримечательностями, лечебно-оздоровительным комплексом, турмаршрутами и инвестиционными проектами и площадками.
После презентации было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством туризма Бурятии и Монгольской туристической ассоциацией по развитию туризма. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
Бурятия будет сотрудничать с Монголией в области туризма
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