В Улан-Удэ собрались студенты и выпускники консерваторий из разных регионов России

Общество, Фото: предоставлено пресс-службой театра

Их собрал фестиваль классической и современной музыки «Возвращение»



Фестиваль классической и современной музыки «Возвращение» набирает обороты. Второй фестивальный день прошёл в камерной атмосфере – на сцене Бурятского театра оперы и балета выступили гость фестиваля пианист и композитор Александр Мекаев, солисты оперы и оркестра театра, а также молодые таланты, которые обучаются в ведущих ВУЗах страны.



Маэстро Владимир Рылов представил каждого участника концерта и процитировал Бориса Пастернака.

- Талант – единственная новость, которая всегда нова. Сегодня нам предстоит узнать много новостей, - отметил он.



Концерт начался с произведения композитора Александра Мекаева «Фантазия для фортепиано» в исполнении самого автора. Также в концерте приняли участие студентка Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Наталья Озонова (виолончель),студентка Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова Софья Алексеева (флейта), ассистент-стажёр Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Чингис Баиров (баритон), студент Сибирского государственного института искусств имени Д.А. Хворостовского Баир Борбоев (фортепиано), студент Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова Валентин Шагжиев (альт), ассистент-стажёр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Буянто Лхасаранов.



- Хочется очень порадовать зрителей. Волнуюсь, но это приятное волнение. Атмосфера на фестивале очень хорошая, очень тёплая, заряжена энергией. У нас уже сложилась сплочённая команда с ребятами, которые тоже приехали из других городов. Познакомились и с артистами оркестра, все очень дружелюбные, - пояснила студентка Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Наталья Озонова.



По словам ребят, многие из них хотели бы вернуться в Улан-Удэ и работать в Бурятском театре оперы и балета.

- Цель фестиваля «Возвращение» заключается в том, чтобы талантливые ребята возвращались в республику, чтобы служить искусству и участвовать в развитии культуры родного края, - сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.



Напомним, что фестиваль «Возвращение» проходит в Бурятии с 1 по 7 мая.



Возрастное ограничение 6+

