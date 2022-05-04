 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 мая

03 мая

Популярное

В Улан-Удэ собрались студенты и выпускники консерваторий из разных регионов России

В Улан-Удэ собрались студенты и выпускники консерваторий из разных регионов России
Общество,  Фото:предоставлено пресс-службой театра
Их собрал фестиваль классической и современной музыки «Возвращение»

Фестиваль классической и современной музыки «Возвращение» набирает обороты. Второй фестивальный день прошёл в камерной атмосфере – на сцене Бурятского театра оперы и балета выступили гость фестиваля пианист и композитор Александр Мекаев, солисты оперы и оркестра театра, а также молодые таланты, которые обучаются в ведущих ВУЗах страны.

Маэстро Владимир Рылов представил каждого участника концерта и процитировал Бориса Пастернака.
- Талант – единственная новость, которая всегда нова. Сегодня нам предстоит узнать много новостей, - отметил он.

Концерт начался с произведения композитора Александра Мекаева «Фантазия для фортепиано» в исполнении самого автора. Также в концерте приняли участие студентка Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Наталья Озонова (виолончель),студентка Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова Софья Алексеева (флейта), ассистент-стажёр Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Чингис Баиров (баритон), студент Сибирского государственного института искусств имени Д.А. Хворостовского Баир Борбоев (фортепиано), студент Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова Валентин Шагжиев (альт), ассистент-стажёр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Буянто Лхасаранов.

- Хочется очень порадовать зрителей. Волнуюсь, но это приятное волнение. Атмосфера на фестивале очень хорошая, очень тёплая, заряжена энергией. У нас уже сложилась сплочённая команда с ребятами, которые тоже приехали из других городов. Познакомились и с артистами оркестра, все очень дружелюбные, - пояснила студентка Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Наталья Озонова.

По словам ребят, многие из них хотели бы вернуться в Улан-Удэ и работать в Бурятском театре оперы и балета.
- Цель фестиваля «Возвращение» заключается в том, чтобы талантливые ребята возвращались в республику, чтобы служить искусству и участвовать в развитии культуры родного края, - сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.

Напомним, что фестиваль «Возвращение» проходит в Бурятии с 1 по 7 мая.

Возрастное ограничение 6+
возвращение фестиваль Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ собрались студенты и выпускники консерваторий из разных регионов России
В Улан-Удэ собрались студенты и выпускники консерваторий из разных регионов России
Общество, 04.05.2022
Их собрал фестиваль классической и современной музыки «Возвращение»
Водителей Бурятии предупреждают о новых камерах на дорогах
Водителей Бурятии предупреждают о новых камерах на дорогах
Общество, 04.05.2022
Установлены два комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД
В Улан-Удэ состоится «Майский фестиваль правильного кино»
В Улан-Удэ состоится «Майский фестиваль правильного кино»
Общество, 03.05.2022
Горожанам покажут фильмы, посвящённые Великой Отечественной войне
Сурхарбан в Иркутской области стартует 30 июня
Сурхарбан в Иркутской области стартует 30 июня
Общество, 03.05.2022
Его примет посёлок Новонукутский
Чита примет первенство России по вольной борьбе
Чита примет первенство России по вольной борьбе
Общество, 03.05.2022
Соревноваться будут юноши 16-17 лет
В Улан-Удэ военные проведут тренировки парада Победы
В Улан-Удэ военные проведут тренировки парада Победы
Общество, 03.05.2022
Участие примут около 1,5 тысяч человек
В Бурятии пожарные сняли рыбака со льдины
В Бурятии пожарные сняли рыбака со льдины
Общество, 03.05.2022
Инцидент произошёл на озере Тугнуйское
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает падать
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает падать
Общество, 03.05.2022
Суточная заболеваемость снизилась почти вдвое
Всебурятскую «Алтаргану» проведут в июле
Всебурятскую «Алтаргану» проведут в июле
Общество, 03.05.2022
Фестиваль состоится в Агинском Бурятском округе
Сосна на Ольхоне участвует в конкурсе деревьев
Сосна на Ольхоне участвует в конкурсе деревьев
Общество, 03.05.2022
Дерево являлось частью Шаманского леса, некогда шумевшего на территории Сарайского пляжа
В Забайкалье приедет ретропоезд «Победа»
В Забайкалье приедет ретропоезд «Победа»
Общество, 03.05.2022
Жителям Могочи, Шилки и Читы покажут концертную программу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^