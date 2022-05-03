 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 мая

02 мая

Популярное

В Иркутске пройдут соревнования по художественной гимнастике

В Иркутске пройдут соревнования по художественной гимнастике
Общество,  Фото:pixabay.com
В турнире также примут участие спортсменки из Улан-Удэ и Читы

В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» с 5 по 7 мая состоятся открытые областные соревнования по художественной гимнастике памяти знаменитой спортсменки, абсолютной чемпионки мира Оксаны Костиной. Ожидается, что в турнире примут участие более 150 гимнасток из Иркутска, Улан-Удэ, Читы и Красноярска.

Соревнования будут проходить в индивидуальной программе и в групповых упражнениях. За медали будут бороться как самые маленькие начинающие гимнастки, так и опытные спортсменки. Торжественное открытие турнира намечено на 14:00 часов 5 мая, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+

Справка

Оксана Костина – заслуженный мастер спорта СССР (1991), абсолютная чемпионка мира 1992 года в Брюсселе, неоднократная чемпионка мира и Европы в командном зачёте и в отдельных видах многоборья. На чемпионатах мира и Европы спортсменка завоевала 14 медалей, из них девять золотых наград.

Оксана Костина трагически погибла в автокатастрофе 11 февраля 1993 года недалеко от аэропорта Домодедово в Москве. Похоронена на Ново-Ленинском кладбище в Иркутске. В 2022 году ей бы исполнилось 50 лет.
Иркутск спорт соревнования художественная гимнастика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Герои России встретятся с забайкальцами
Герои России встретятся с забайкальцами
Общество, 03.05.2022
В регионе стартует акция «Вахта Героев Отечества»
В Иркутске пройдут соревнования по художественной гимнастике
В Иркутске пройдут соревнования по художественной гимнастике
Общество, 03.05.2022
В турнире также примут участие спортсменки из Улан-Удэ и Читы
В Улан-Удэ запустили спецмаршруты до кладбищ
В Улан-Удэ запустили спецмаршруты до кладбищ
Общество, 03.05.2022
Родительский день в этом году выпал на 3 мая
В Бурятии местами небольшой дождь
В Бурятии местами небольшой дождь
Общество, 03.05.2022
В Улан-Удэ без существенных осадков
В Улан-Удэ пройдёт турнир по дзюдо ко Дню Победы
В Улан-Удэ пройдёт турнир по дзюдо ко Дню Победы
Общество, 02.05.2022
Соревнования состоятся через неделю
В Подмосковье нашли останки красноармейца из Бурятии
В Подмосковье нашли останки красноармейца из Бурятии
Общество, 02.05.2022
Личность погибшего установили по медальону 
В районе Кругобайкалки бродят медведи
В районе Кругобайкалки бродят медведи
Общество, 02.05.2022
Туристов призывают соблюдать меры безопасности   
В Бурятии гость фестиваля «Возвращение» уже успел оценить студентов-музыкантов
В Бурятии гость фестиваля «Возвращение» уже успел оценить студентов-музыкантов
Общество, 02.05.2022
Известный пианист и композитор Александр Мекаев также рассказал о своих планах в Бурятии
Суточная заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает снижаться
Суточная заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает снижаться
Общество, 02.05.2022
Общее число случаев заражения превысило 136 тысяч 
В Улан-Удэ днём до +25 градусов
В Улан-Удэ днём до +25 градусов
Общество, 02.05.2022
По республике переменная облачность

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^