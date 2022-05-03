В турнире также примут участие спортсменки из Улан-Удэ и Читы
В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» с 5 по 7 мая состоятся открытые областные соревнования по художественной гимнастике памяти знаменитой спортсменки, абсолютной чемпионки мира Оксаны Костиной. Ожидается, что в турнире примут участие более 150 гимнасток из Иркутска, Улан-Удэ, Читы и Красноярска.
Соревнования будут проходить в индивидуальной программе и в групповых упражнениях. За медали будут бороться как самые маленькие начинающие гимнастки, так и опытные спортсменки. Торжественное открытие турнира намечено на 14:00 часов 5 мая, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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Справка
Оксана Костина – заслуженный мастер спорта СССР (1991), абсолютная чемпионка мира 1992 года в Брюсселе, неоднократная чемпионка мира и Европы в командном зачёте и в отдельных видах многоборья. На чемпионатах мира и Европы спортсменка завоевала 14 медалей, из них девять золотых наград.
Оксана Костина трагически погибла в автокатастрофе 11 февраля 1993 года недалеко от аэропорта Домодедово в Москве. Похоронена на Ново-Ленинском кладбище в Иркутске. В 2022 году ей бы исполнилось 50 лет.
В Иркутске пройдут соревнования по художественной гимнастике
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