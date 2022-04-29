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В нацпарке в Бурятии экскурсоводов подготовили к турсезону

В нацпарке в Бурятии экскурсоводов подготовили к турсезону
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
В Забайкальском национальном парке провели семинар

С 27 по 28 апреля в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» состоялся информационный семинар для экскурсоводов «Готовимся к туристическому сезону 2022 г».

В первый день прошла теоретическая часть, лекторами которой стали сотрудники научного отдела «Заповедного Подлеморья». Была представлена информация и интересные факты о подведомственных территориях, животном и растительном мире. В конце семинара участники офлайн и онлайн прошли тестирование по пройдённым темам.

На следующий день состоялся выезд участников на территорию Забайкальского национального парка для защиты своих работ на объектах, это позволило участникам проявить свои профессиональные способности непосредственно на местности, в которой они будут работать в дальнейшем.

- Мероприятие стало ежегодным. Его главной целью является повышение качества оказываемых туристических услуг и выработка взаимодействия между туристическим сообществом и администрацией ФГБУ «Заповедное Подлеморье», - сообщили в пресс-службе.

В заключительной части двухдневного семинара участникам, прошедшим аккредитацию, были вручены бейджи. По словам организаторов, все участники остались довольны проведённой работой.
национальный парк

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