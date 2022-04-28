Повар из Бурятии удивил Агзамова и Ивлева на «Битве шефов»









Шеф-повар Андрей Малханов, уроженец Бурятии, стал участником шоу «Битва шефов» (16+) на телеканале «Пятница». Второй выпуск вышел в эфир накануне, 27 апреля.Ренат Агзамов и Константин Ивлев пробуют блюда поваров из разных уголков страны. По результатам дегустации шефы выберут участников для своих команд и устроят кулинарное состязание.Андрей Малханов поделился, что ему удалось угостить своими блюдами президента России.- Самый главный ценитель моей кухни – это Владимир Владимирович Путин, наш президент. Мне удалось его аж два раза покормить, он остался очень доволен, - сказал Андрей Малханов.На суд шефов повар из Улан-Удэ представил козлёнка с грибным муссом из вешенок и птитимом - макаронными изделиями наподобие кускуса.- А в козлёнка, что, молния ударила, пока ты вёз его сюда? Потому что от него один пепел остался, - спросил Константин Ивлев.- Чуть-чуть, может быть, сушили, - признался Андрей Малханов.Ренат Агзамов, попробовав блюдо, нашёл его вкусным. Тут с комментарием подоспел автор изделия, который добавил, что козлёнок томился в собственном соку 12 часов. Тогда блюдо решил попробовать Константин Ивлев.- Это самое вкусное блюдо, которое приносили сегодня, - резюмировал Ренат Агзамов. – Невероятно нежный козлёнок, крутое сочетание. Ты молодец! Ты профессионал с большой буквы.- Пена (мусс – прим. ред.) достаточно жирноватая, блюдо внутри, соответственно, тоже жирновато. Вон, всё плавает, - сказал своё мнение Константин Ивлев.По итогам дегустации Андрей попал в команду Рената Агзамова. Не обошлось без язвительных шуток со стороны второго шефа. Константин Ивлев сказал, что в команде Агзамова все проигрывают. На это заявление Агзамов сказал, что у Андрея Малханова есть все шансы на победу.- Для меня большая честь видеть тебя в своей команде, - заключил Агзамов, пожав руку Андрею.- Я докажу Константину обратное. Именно я приведу Рената к победе, - завершил Андрей Малханов.Во второй части шоу поварам дали задание. Участники команд Рената Агзамова и Константина Ивлева приготовили швейцарское национальное блюдо «Рёшти». Андрей это блюдо приготовил с кабачками, картофелем, с телятиной и грибами. Ренат Агзамов положительно отреагировал на то, что блюдо было изменено: «Я ни разу не ошибся, что взял тебя в команду», - резюмировал шеф-повар.Затем команде, в которую попал Андрей Малханов, дали задание приготовить греческое блюдо из макарон «Пастицио». Это задание застало врасплох уроженца Бурятии.- Греческое блюдо. Где я, и где Греция, - так отреагировал Андрей, когда озвучили задание.Блюдо у команды соперников пробовал Константин Ивлев. Ему не очень понравилось «Пастицио» от Андрея Малханова. По мнению шефа, макароны получились сухими, фарша было мало, а болгарского перца, напротив, много.С каждым этапом шоу участники команд отсеивались один за другими. Андрею удалось дойти до финального задания. Здесь им предстояло приготовить любое блюдо, в составе которого есть яблоки. Повар из Бурятии приготовил морской гребешок с цукини и пюре из яблок. Шефы высоко оценили блюдо и по итогу Андрей стал победителем выпуска.- До сих пор не могу прийти в себя, я настолько счастлив, - признался Андрей.