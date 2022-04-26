Юные артисты из Бурятии завоевали серебряные медали на Дельфийских играх

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

На мероприятие приехало рекордное число участников



Юные таланты из Бурятской цирковой школы, колледжа искусств имени Чайковского и ансамбля «Булжамуур» завоевали серебряные медали на Дельфийских играх в Красноярке. Об этом сообщили в минкультуры Бурятии.



На Дельфийские игры, проходившие с 22 по 27 апреля, в этом году приехало рекордное число участников – 2783 человека из 79 регионов. В этом году мероприятие было приурочено к Году культурного наследия народов России, а также предстоящему празднованию 200-летию основания Енисейской губернии и 400-летия Красноярска.



Яркую и самобытную культуру Бурятии достойно представили три учреждения культуры.



С номером «Дыхание огня» выступили «огненные» девочки из Бурятской цирковой школы, педагог Энхжаргал Энхцацрал. Талант и обаяние юных артисток никого не оставил равнодушным. В итоге, они стали серебряными призерами XXI Молодежных Дельфийских игр России.



Серебро завоевали и воспитанницы образцового ансамбля народного танца «Булжамуур» республиканского центра народного творчества. Воспитанницы Людмилы Овчинниковой и Марины Поповой представили танец в номинации «Народный танец» (в возрастной группе от 10 до 13 лет).



Впечатляющую и совершенную игру на моринхуре продемонстрировала студентка третьего курса колледжа искусств имени Чайковского Сэлмэг Дамшаева, завоевавшая также серебро в номинации «Национальные инструменты народов России».



Кроме того, специальными дипломами удостоены учащаяся детской школы искусств № 7 Улан-Удэ Луиза за исполнение произведений национальных композиторов в номинации «Национальные инструменты народов России» в возрастной категории 14-17 лет.



Учащаяся детской школы искусств № 13 Улан-Удэ Елизавета также получила специальный диплом в номинации «Баян/аккордеон» в возрастной категории 14-17 лет. А студентка колледжа искусств Динара Зарыпова награждена дипломом участника в номинации «Эстрадное пение».



- Дельфийские игры - это творческая Олимпиада. Представлять свою республику на соревнованиях такого уровня всегда волнительно. Но наши ребята не только справились с эмоциями, но и завоевали высокие награды. Мы гордимся успехами наших ребят. Вы достойно представили культуру Бурятии и смогли донести до зрителей нашу самобытность, свой талант! - поздравила участников министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

