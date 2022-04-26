В Улан-Удэ дал концерт известный виолончелист

Виолончель в Улан-Удэ не звучала уже давно



25 апреля столицу Бурятии посетили виолончелист Василий Степанов и пианистка Зарина Шиманская. В рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» гости дали мастер-класс для учащихся детской школы искусств имени Ямпилова и выступили в зале Колледжа искусств имени Чайковского.



Мастер-класс Зарины Шиманской был посвящён произведениям «Полишинель» и «Этюд-картина» ор. 39 № 1, с-moll.



Василий Степанов провёл урок для учащихся 4-6 классов ДШИ по композициям Сен-Санса, Ромберга, Чайковского, Баха.



Концерт стал большим событием для любителей классической музыки, виолончель в Улан-Удэ не звучала уже давно. В программе прозвучали произведения Прокофьева, Шнитке, Дворжака, Стравинского, Хиндемита и др. Посетила выступление и министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева, сообщили в Бурятской филармонии.

