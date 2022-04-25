Суточный прирост COVID-19 в Бурятии сократился до минимума

Число смертей от коронавируса сегодня достигло 3000



За минувшие сутки в Бурятии выявили всего 17 заразившихся коронавирусом человек. Для сравнения, позавчера было 29 заболевших, до этого 35, 41, 46, 48.



18 апреля суточный прирост также был очень низким – 18 заболевших. Вчерашний же показатель в 17 новых больных – минимальный за очень долгое время: таких цифр не было ни в 2022-м, ни в 2021 году. Лишь в самом начале пандемии, в 2020-м, коронавирус прирастал единичными случаями.



За всё время в Бурятии зарегистрировано 135 796 случаев заражений COVID-19. Из них 44% (60 019) приходится на жителей Улан-Удэ.



Число умерших от коронавируса жителей Бурятии сегодня достигло 3000.



Накануне скончались два пожилых пациента (старше 65 лет). Отметим, до этого четыре дня подряд было по одному летальному исходу ежедневно.



На утро 25 апреля в стационарах Бурятии получают лечение 213 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано всего семь человек.



В отделениях реанимации лежит 51 больной, из них на ИВЛ – всего пять.



На амбулаторном лечении и наблюдении находится 333 человека.



