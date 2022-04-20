Автопарк Бурятии оказался одним из самых старых в России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Средний возраст машин в Бурятии значительно выше, чем по стране



Эксперты автомобильного сайта Дром рассчитали средний возраст автопарка страны. По сравнению с прошлым годом он увеличился на четыре месяца — до 15 лет, а тенденция старения машин в России наблюдается с 2008 года. В Бурятии средний возраст машин значительно выше — 19 лет.



Самые старые машины у автолюбителей Дальнего Востока и Сибири. На Камчатке средний возраст машины — 20,2 лет, в Республике Алтай — 19,9 лет, в Еврейской автономной области — 19,1 лет.



Самый «свежий» автопарк в Татарстане (10 лет). Автолюбители Москвы и Санкт-Петербурга ездят на машинах, возраст которых 11,5 лет и 12,2 лет соответственно.



- Из-за роста цен, санкций, снижения покупательской способности и ухода многих автомобильных брендов с рынка доступность новых машин для россиян будет стремительно снижаться. В таких условиях через пять лет автопарк страны может отметить свое «совершеннолетие» — средний возраст машин достигнет 18 лет, — отмечают аналитики автомобильного сайта Дром.



В 2022 году подержанные автомобили в среднем прибавили в цене 40%, а новые машины подорожали на 60% относительно апреля прошлого года. Самые «молодые» на дорогах страны машины китайских и корейских марок, их средний возраст 4,3 года и 6 лет соответственно. А самыми «взрослыми» являются автомобили с правым рулем со средним возрастом в 17 лет.

