 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 апреля

19 апреля

Популярное

Автопарк Бурятии оказался одним из самых старых в России

Автопарк Бурятии оказался одним из самых старых в России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Средний возраст машин в Бурятии значительно выше, чем по стране

Эксперты автомобильного сайта Дром рассчитали средний возраст автопарка страны. По сравнению с прошлым годом он увеличился на четыре месяца — до 15 лет, а тенденция старения машин в России наблюдается с 2008 года. В Бурятии средний возраст машин значительно выше — 19 лет.

Самые старые машины у автолюбителей Дальнего Востока и Сибири. На Камчатке средний возраст машины — 20,2 лет, в Республике Алтай — 19,9 лет, в Еврейской автономной области — 19,1 лет.

Самый «свежий» автопарк в Татарстане (10 лет). Автолюбители Москвы и Санкт-Петербурга ездят на машинах, возраст которых 11,5 лет и 12,2 лет соответственно.

- Из-за роста цен, санкций, снижения покупательской способности и ухода многих автомобильных брендов с рынка доступность новых машин для россиян будет стремительно снижаться. В таких условиях через пять лет автопарк страны может отметить свое «совершеннолетие» — средний возраст машин достигнет 18 лет, — отмечают аналитики автомобильного сайта Дром.

В 2022 году подержанные автомобили в среднем прибавили в цене 40%, а новые машины подорожали на 60% относительно апреля прошлого года. Самые «молодые» на дорогах страны машины китайских и корейских марок, их средний возраст 4,3 года и 6 лет соответственно. А самыми «взрослыми» являются автомобили с правым рулем со средним возрастом в 17 лет. 
автомобили

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии после резкого падения COVID-19 пошёл вверх
В Бурятии после резкого падения COVID-19 пошёл вверх
Общество, 20.04.2022
Заболеваемость коронавирусом не удержалась на очень низких позициях
В Родительский день улан-удэнцев будут возить до кладбищ
В Родительский день улан-удэнцев будут возить до кладбищ
Общество, 20.04.2022
В Родительский день запустят специальные автобусные маршруты
В Бурятии оштрафовали охотпользователя
В Бурятии оштрафовали охотпользователя
Общество, 20.04.2022
Нарушение выявила прокурорская проверка 
В Бурятии мокрый снег
В Бурятии мокрый снег
Общество, 20.04.2022
В республике ощутимо похолодало
Мобильная станция переливания крови будет работать в Иркутске
Мобильная станция переливания крови будет работать в Иркутске
Общество, 19.04.2022
Сдать кровь можно будет с утра и до обеда 
Ученикам улан-удэнской школы хотят компенсировать затраты на проезд
Ученикам улан-удэнской школы хотят компенсировать затраты на проезд
Общество, 19.04.2022
Дети вынуждены далеко ездить из-за капремонта в школе
Старшеклассники побывали в улан-удэнском роддоме
Старшеклассники побывали в улан-удэнском роддоме
Общество, 19.04.2022
Дети учились реанимировать и пеленать новорождённых 
В Бурятии студентам рассказали о вреде наркотиков
В Бурятии студентам рассказали о вреде наркотиков
Общество, 19.04.2022
Антинаркотическое мероприятие провели сотрудники уголовно-исполнительной инспекции 
Бурятия в десятке лидеров в рейтинге медийной активности вузов ДФО
Бурятия в десятке лидеров в рейтинге медийной активности вузов ДФО
Общество, 19.04.2022
Одними из лучших оказались БГУ, ВСГУТУ, БГСХА и ВСГИК
В Бурятии начнут работу сельскохозяйственные ярмарки
В Бурятии начнут работу сельскохозяйственные ярмарки
Общество, 19.04.2022
Садоводы Бурятии смогут основательно подготовиться к дачному сезону
Иркутская область получила партию вакцины от ковида для подростков
Иркутская область получила партию вакцины от ковида для подростков
Общество, 19.04.2022
В регион поступило 800 доз вакцины «Спутник М» 
В школах Бурятии должно появиться обязательное исполнение гимна
В школах Бурятии должно появиться обязательное исполнение гимна
Общество, 19.04.2022
О нововведении объявил министр просвещения Кравцов
Реставрация Дома актёра в Иркутске начнётся в мае
Реставрация Дома актёра в Иркутске начнётся в мае
Общество, 19.04.2022
На это из областного бюджета выделен 181 миллион рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^