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В Бурятии живут 59 ветеранов Великой Отечественной войны

В Бурятии живут 59 ветеранов Великой Отечественной войны
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Каждый ветеран получит единовременную выплату ко Дню Победы

В Бурятии ветераны получат выплату к 77-летию Победы. По сообщению минсоцзащиты республики, 800 тысяч рублей уже перечислены в банки и почтовые отделения.

- Эта мера социальной поддержки предусмотрена бюджетом республики. Каждый из 80 человек получит единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, - уточнила министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова. – Сегодня в Бурятии проживает 59 участников Великой Отечественной войны, семь граждан республики награждены знаком «Житель блокадного Ленинграда», 14 человек являются бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей.

Выплата назначается в соответствии с государственной программой Бурятии «Социальная поддержка граждан». Такая мера поддержки полагается участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, гражданам, имеющим категорию «Житель блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, постоянно проживающим в Бурятии.

ветераны ВОВ

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