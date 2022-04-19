В Бурятии живут 59 ветеранов Великой Отечественной войны

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Каждый ветеран получит единовременную выплату ко Дню Победы



В Бурятии ветераны получат выплату к 77-летию Победы. По сообщению минсоцзащиты республики, 800 тысяч рублей уже перечислены в банки и почтовые отделения.



- Эта мера социальной поддержки предусмотрена бюджетом республики. Каждый из 80 человек получит единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, - уточнила министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова. – Сегодня в Бурятии проживает 59 участников Великой Отечественной войны, семь граждан республики награждены знаком «Житель блокадного Ленинграда», 14 человек являются бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей.



Выплата назначается в соответствии с государственной программой Бурятии «Социальная поддержка граждан». Такая мера поддержки полагается участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, гражданам, имеющим категорию «Житель блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, постоянно проживающим в Бурятии.



