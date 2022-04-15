Также работники восстановили повреждённые плитки
В столице Бурятии приступили к помывке откосов возле автодорожной развязки на пересечении улиц Ербанова, Борсоева, Революции 1905-го года и проспекта 50-летия Октября. Откосы планируется привести в надлежащий вид, сообщили в МБУ «Комбинат по благоустройству».
Также здесь специалисты восстановили повреждённые плитки.
Работы планируют завершить до конца апреля.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Улан-Удэ помыли площадь Советов. Там работала вакуумная подметально-уборочная машина
В Улан-Удэ моют откосы на Элеваторе
Общество, Фото:
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