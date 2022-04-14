В Улан-Удэ помыли площадь Советов







На очистку городских улиц вышла вакуумная подметально-уборочная машина Johnston CN 201. Она эффективно подбирает мусор на пешеходных зонах и собирает его с помощью всасывающего устройства. Машина моет и очищает тротуары от мусора, песка и пыли.



Параллельно проезжую часть очищает вакуумная подметально-уборочная машина Johnston VT 650, которая предназначена для очистки дорог и городских улиц весной и летом.



- Сейчас уборка смета с городских улиц ведётся в усиленном режиме. Работы выполняются и днём, и ночью ручным и механизированным способом. Основной объём работ выполняется в ночное время, чтобы не препятствовать дорожному движению днём, - пояснили специалисты.









Сегодня, 14 апреля, в Улан-Удэ проходит влажная очистка площади Советов. Также помыли тротуары на улице Коммунистическая, сообщили в МБУ «Комбинат по благоустройству».