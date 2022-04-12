Лучший уборщик Улан-Удэ проходит за смену 30 тысяч шагов

В Улан-Удэ определили лучших уборщиков за март
В Улан-Удэ лучшими уборщиками территорий по итогам за март стали работники комбината по благоустройству Валерий Сойников и Галина Бабкина.
Как сообщили в комбинате, впервые такой конкурс прошёл в августе 2021 года среди уборщиков территорий, водителей и сотрудников подразделения ремонтно-строительных работ комбината.
Получившая награду в номинации «Лучший работник» Галина Бабкина трудится на своём посту уже шесть лет.
- Я выбрала эту профессию из-за удобного графика. По семейным обстоятельствам мне необходимо больше времени проводить дома. Мы работаем с шести до десяти утра и после обеда - четыре часа. Это очень удобно, - говорит она.
Женщина за смену проходит 30 тысяч шагов, пока убирает свой участок. Но на тяжёлый труд не жалуется, потому что считает, что трудолюбие, добросовестность и выносливость — самое главное в их профессии.
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