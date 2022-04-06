В Бурятии снежно и тепло

В Улан-Удэ днём до +12



По данным Бурятского гидрометцентра, 6 апреля в республике переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер переменный 3-8, днём в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём +7,+12, по крайнему югу и юго-западу до +21, по северу -3,+2.



В Улан-Удэ ночью и утром мокрый снег. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура днём +10,+12.



