В Улан-Удэ днём до +12
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 апреля в республике переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер переменный 3-8, днём в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём +7,+12, по крайнему югу и юго-западу до +21, по северу -3,+2.
В Улан-Удэ ночью и утром мокрый снег. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура днём +10,+12.
В Бурятии снежно и тепло
Общество, Фото:
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