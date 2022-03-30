Агинский боксёр победил на всероссийских соревнованиях

Всероссийский турнир проходил в Подмосковье



Уроженец села Токчин Дульдургинского района Агинского Бурятского округа Александр Мыдыгмаев стал победителем XXII всероссийских соревнований по боксу класса «А» на призы заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Виктора Агеева. Турнир среди мужчин 19-40 лет проходил в городе Балашиха.



- В финальном поединке на турнире Александр встретился с представителем Краснодарского края и одержал победу, тем самым он выполнил норматив мастера спорта России в свои 19 лет, – рассказал его тренер.



На соревнованиях у Александра Мыдыгмаева в его весе было 27 соперников. Он провёл пять поединков с представителями Рязанской, Псковской, Московских областей, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, одержав во всех победу.



- Александр начал заниматься в секции бокса с 4-го класса в Токчинской средней школе. Первый тренер - учитель физкультуры средней школы села Токчин Цыбен Дашинимаев, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

