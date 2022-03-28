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В Улан-Удэ общественники нашли проблемы со складированием снега

В Улан-Удэ общественники нашли проблемы со складированием снега
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Сейчас снег тает, и вода с примесями бензина, масел и других веществ может попасть в грунтовые воды

Эксперты Народного фронта провели рейд по складированию и утилизации на полигонах снега, который вывозится после уборки дорог в Улан-Удэ. В результате рейда общественники выявили ряд недочётов. Они были направлены в природоохранную прокуратуру, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.



Всего в столице Бурятии, по данным комитета городского хозяйства, есть три официальных места складирования снежного смета. Это участки по улице Воронежская в микрорайоне Стеклозавод, по улице Автодорожная вблизи Спиртзаводской трассы, а также по улице Комарова в микрорайоне Восточный.

Общественники проверили все три места складирования. А также проверили дополнительные участки, которые обозначены на геолокационных картах, но о которых в официальном ответе администрации города не было сказано. Это ещё три дополнительных территории.

- Так, было выявлено, что полигон на улице Воронежская не оборудован надлежащим образом. Значительная часть снежного смета складируется на теле расположенной здесь же свалки строительных материалов. То есть свалка пропитывается влагой тающего снега, что затрудняет дальнейшую рекультивацию данной свалки, - сообщили в ОНФ.

На участке в районе Спиртзаводской трассы снежный смёт складируют на месте существовавшего ранее накопителя мотостроительного завода. Территория огорожена, сделано бетонное кольцо и подложка, которые предохраняют от попадания вредных веществ в почву. Однако эксперты отметили, что не весь участок огорожен, также нет контролируемого въезда на место, нет шлагбаума, пункта весового контроля, бетонные плиты расколоты, и сквозь расколы выросли большие сосны и кусты, которые своей корневой системой разрушают бетонное основание свалки.

Несанкционированное место складирования снежного смета общественники обнаружили на улице 1905 года Революции в районе конечной остановки маршрута №56.

- Здесь видны признаки завоза снега с городских дорог, на месте уже подтаявшего снега остались кучи из отходов, стройматериалов и веток деревьев. Эти участки никак не огорожены, не оборудованы. Эксперты отметили, что во время таяния снега вода подтапливает железнодорожные пути, которые расположены недалеко, - сообщили в ОНФ.


В ходе рейда эксперты выявили, что ещё один снежный полигон устроен в районе посёлка Вахмистрово на месте существующего полигона ТБО. Работники полигона подтвердили, что выгрузить снежный смет здесь возможно частным организациям за отдельную плату, а комитет городского хозяйства производит выгрузку безвозмездно, сообщили в ОНФ. Эксперты поясняют, что складирование снежного смета на таких полигонах недопустимо.

Ещё одно место складирования снега выявлено на участке по улице Николая Онищенко рядом с предприятием по производству стройматериалов. На участке много сливов бетона, свалка стройматериалов, которые должны складироваться в специально оборудованных местах, а не на открытых участках. Видны следы выливания отработанного бетона на грунт, в том числе стройматериалы складируются на склоне отработанного карьера.

- Места складирования снежного смета мы проверяли четыре года назад, и тогда был выявлен ряд нарушений. Сегодня можно говорить о том, что снежный смет, который содержит вредные для окружающей среды вещества, продолжает складироваться на необорудованных полигонах ТБО, на несанкционированных местах. Существуют определённые нормы хранения снега. Снег с дорог должен растапливаться на специальных установках, а талая вода идти на очистные сооружения. Если нет таких установок, то должны быть устроены полигоны с водонепроницаемым дном, забетонированные, или же дно должно быть покрыто пленкой. Весной эта талая вода также должна подаваться на очистные сооружения. Сейчас снег тает, и вода с примесями бензина, масел и других веществ попадает в грунтовые воды, происходит нарушение природоохранного законодательства, - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта Евгений Кислов.






ОНФ снег

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