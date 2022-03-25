По льду Байкала пробежали благотворительный марафон

Общество, Фото: личная страница Артёма Алискерова

Забег проводился для привлечения внимания к донорству костного мозга



Спортсмен Артём Алискеров завершил благотворительный ультрамарафон «Байкал на грани возможного. Стань донором костного мозга». 700 км по Байкалу в поддержку донорства костного мозга он преодолел за 19 дней. Ни ветер, ни морозы не стали препятствием для Артёма. Финишировал спортсмен 19 марта в Нижнеангарске.



- Я не помню ни одного дня, чтобы было легко. Каждый день погода преподносила сюрпризы. Ветер то в лицо, то в спину. И ещё, вот многие думают, что ветер в спину – бежать легче. Ничего подобного. Он в спину тут дует так, что ты начинаешь бежать быстрее, а там же лёд. И ты падаешь, встаёшь снова и падаешь. Плюс лёд весь в трещинах, – поделился спортсмен в соцсетях.



Как сообщает пресс-служба пресс-служба министерства спорта РБ, своими впечатлениями и подробностями забега Артём ежедневно делится с подписчиками у себя на странице ВКонтакте. Вчера и сегодня спортсмен рассказал, как он провалился в трещину на Байкале.

